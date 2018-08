Elady: "Es una decisión difícil por mi pasado murcianista"

Elady Zorrilla ha manifestado en su presentación como nuevo futbolista del Cartagena que la polémica generado por su fichaje le afecta, y que no pretendía que se generara esta situación: "Es una decisión difícil porque no quería hacer las cosas así, por mi pasado murcianista. No quería que se me pusiera como se me está poniendo. Pero las circunstancias se han dado así", dijo el extremo jienense después de que el club albinegro anunciara ayer su incorporación para sustituir a Hugo Rodríguez, que se va a la Cultural Leonesa.

Elady reconoció que fichó por el KS Cracovia de la liga polaca, club en el que solo ha durado dos meses, por el cantidad económica que le ofrecían: "Yo en el fútbol nunca he ganado dinero. Vengo de equipos muy humildes, de Tercera. Llevo jugando en el fútbol profesional tres o cuatro años. Nunca había ganado dinero, y en Polonia mi representante sacó el contrato de mi vida", comentó el jugador.

A pesar de ello, dice que en Polonia no era feliz, y que se dio cuenta de que el dinero no era la prioridad. "Necesito estar rodeado de mi gente. Echaba mucho de menos eso". En cuanto a su salida del Real Murcia, aclara que decidió abandonar el club porque le rebajaban el sueldo a la mitad. "Aquí sé que problemas de pagos no habrá. Prefiero ganar un poquito menos y estar tranquilo a estar pasando por lo pasamos el año pasado".

Por su parte, el director general del Cartagena, Manolo Sánchez Breis, indicó que el club albinegro ya había hecho una oferta por el jugador cuando finalizó la temporada, pero él prefirió irse a Polonia. "Sabía que para él la adaptación al fútbol polaco no iba a ser fácil. El lunes, al término del partido contra el Granada, recibí un mensaje de su representante para decirme que el futbolista no se encontraba bien en Polonia. Y en 48 horas hemos cerrado la operación", relató Breis.