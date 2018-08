El UCAM confía su tiro exterior a Milton Doyle

"Debemos tener paciencia con él, pero tiene muchos puntos en las manos", dice Alejandro Gómez

El UCAM Murcia CB confirmó ayer la contratación de Milton Doyle, escolta estadounidense de 24 años de edad con quien tenía un acuerdo desde hace unas semanas supeditado a que no volviera a firmar un contrato dual con una franquicia de la NBA, como ocurrió la pasada temporada con los Brooklyn Nets.

«Lo vimos en directo en la Summer League y es un jugador rápido y con buena mano, con talento, capaz de jugar el bloqueo y continuación y anotar. Además, no es un escolta que haga un agujero atrás», afirmó Alejandro Gómez, director general del club, quien admitió que «el único hándicap es que no conoce la liga, por lo que tendremos que tener paciencia con él, pero es un jugador con muchos puntos en las manos». Doyle no será el único debutante en ACB, al margen del entrenador, Javi Juárez, puesto que el UCAM también ha apostado por otro novato, el madrileño Edu Durán. El resto de componentes del plantel, que se cerrará hoy con la confirmación del fichaje del alero Dejan Todorovic, ya tienen experiencia en la categoría, incluido el pívot Emanuel Cate, que llega desde la LEB Oro.

Milton Doyle promedió el pasado curso 20 puntos por partido en la G League y disputó diez partidos con los Nets en la NBA gracias a un contrato dual.

Nacido en Chicago el 31 de octubre de 1993, ocupará el puesto dejado en el plantel por el brasileño Víctor Benite. Se formó en la Universidad de Loyola, donde anotó 13,3 puntos, capturó 4,1 rebotes, dio 3,8 asistencias y robó 1,2 balones por partido en sus cuatro años.

La pasada campaña, su primera como profesional, alternó la G League con los Long Island Nets para en el curso 2017-2018 estrenarse en la NBA con los Brooklyn Nets, franquicia en la que encontró sitio después de destacar en su Liga de Verano.

Doyle solo jugó 10 partidos con los Brooklyn de la NBA, en los que estuvo una media de 12,5 minutos en pista y anotó 3,4 puntos, para después regresar de nuevo a los Long Island Nets de la G League, con los que acumuló durante el curso un total de 45 encuentros, en los que anotó 20 puntos -37% de efectividad en triples- y repartió 4 asistencias.

Por tanto, la plantilla del UCAM Murcia queda configurada con los bases Askia Booker, Charlon Kloof, Alberto Martínez y el murciano Emilio Martínez, quien sustituirá al madrileño mientras que se encuentre lesionado; los escoltas Milton Doyle, Brad Oleson y Edu Durán; los aleros Sadiel Rojas y Dejan Todorovic; los ala pívots Damjan Rudez y Ovie Soko; y los pívots Kevin Tumba, Marcos Delía y Emanuel Cate.

La pretemporada dará comienzo el próximo 20 de agosto, aunque ya la próxima semana empezarán a llegar los jugadores a la ciudad para someterse a los reconocimientos médicos. Los entrenamientos se celebrarán en la ciudad y el día 30 se abrirán los amistosos en Alcoy.