Hugo Rodríguez se marcha a la Cultural Leoensa

Después de un mes de negociaciones, Hugo Rodríguez no continuará vistiendo los colores del FC Cartagena. El extremo, de 28 años, abandona el conjunto albinegro tras una sola temporada a gran nivel y tras manifestar al comenzar el verano que quería marcharse. El Cartagena intentó retenerlo y convencerlo para que siguiera a las órdenes de Munúa, pero finalmente ha aceptado la oferta de la Cultural Leonesa.

Hugo disputó 44 partidos oficiales durante la temporada 2017-18 con el Cartagena, marcando 4 goles. Ahora se marcha al club leonés, que el curso pasado militó en Segunda División, pero descendió en la última jornada.

El jugador se ha despedido del Cartagena y de la ciudad a través de un mensaje en las redes sociales: "Llegó el momento que no quería que llegase, es hora de decir adiós. A pesar de que no era el desenlace que esperaba para esta temporada, el que me conozca bien y haya estado realmente al tanto estas últimas semanas de mi situación, sabrá que me veo obligado a dar el paso de abandonar este proyecto".

Pese a que el director general del club, Manuel Sánchez Breis, había manifestado en las últimas horas que veía muy cerca la continuidad del jugador, Hugo se ha salido con la suya para marcharse, todo lo contrario que Moisés, que sí aceptó su continuidad.

El jugador había renovado hasta 2019 el pasado mes de febrero.