La Federación hará público hoy el calendario de Tercera

La Federación de Fútbol de la Región de Murcia decidió ayer aplazar un día más la elaboración del calendario del grupo XIII de Tercera División después de la inhabilitación del Lorca Fútbol Club. La Territorial había recibido una comunicación verbal en la por parte de la Española informando de que la entidad de la Ciudad del Sol no puede participar en ninguna competición de carácter nacional, es decir, que no solo no puede actuar en Segunda B sino que tampoco lo puede hacerlo en Tercera.

Fuentes federativas informaron que a primera hora de esta mañana habrá una reunión en Madrid con el nuevo propietario del Lorca, Roberto Torres. Tras la misma se comunicará a la Murciana si puede o no inscribir a los loquinos en Tercera, que tendrá 21 o 22 equipos.