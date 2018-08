La compraventa de acciones de SA no requiere de escritura pública

Víctor Gálvez afirmó durante la rueda de prensa, en una de sus numerosas contradicciones, que De la Vega «tiene la autorización, pero no tiene los títulos ni una escritura en la que el dueño anterior, Corporación Empresarial Augusta S.L., le transmita las acciones, porque esta escritura es a mi nombre. Las acciones ya están inscritas a mi nombre, y tendrá que tener una sentencia judicial que anule dichos títulos, y eso no lo tiene ni lo tendrá». Sin embargo, especialistas en la materia consultados por esta Redacción, aseguraron que la compraventa de acciones de una Sociedad Anónima, a diferencia de la compraventa de participaciones de Sociedades Limitadas, no requiere de escritura pública.