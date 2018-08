El club duda si fichar a otro pivote defensivo o quedarse con Adama

El Cartagena no tiene claro cómo va a conformar su centro del campo. Con Alejandro Chavero con un pie fuera del equipo y Sergio Jiménez diciendo adiós, queda, al menos, una plaza vacante de mediocentro defensivo. La incógnita es qué va a suceder con Adama Fofana. Según Manuel Sánchez Breis, el pivote africano está convenciendo a Gustavo Munúa durante la pretemporada, pero el club no tiene clara su continuidad. A sus 22 años, necesita minutos, y en el Cartagena no los ha tenido hasta ahora. «Adama es un futbolista que no tiene techo si se le dan minutos. Tenemos que valorar si al jugador le conviene quedarse o buscar una opción para jugar 30 partidos y que crezca», declaró el director general del conjunto albinegro.

Para esa posición, cuentan con Miguel Ángel Cordero, aunque no es un jugador de corte defensivo, como tampoco lo es Álvaro Queijeiro. «Quedan varios pivotes en el mercado, pero no es una posición que vayamos a reforzar con seguridad», señaló Breis. « Muchas veces buscamos fuera lo que nos puede mejorar y lo tenemos en nuestra propia casa», añadió.



Sin novedad respecto a Hugo

El caso de Hugo Rodríguez permanece estancado. El jugador jerezano sigue sin aceptar la propuesta que le hizo el FC Cartagena para continuar una temporada más y renunciar a abandonar el equipo. «Estamos hablando con su representante y esperamos que en los próximos días quede todo solucionado», dijo Manuel Sánchez Breis.

Según el director general, «el jugador quiere quedarse», y no tienen ninguna oferta de otro club por Hugo Rodríguez. «Es cuestión de ponerse de acuerdo o no ponerse de acuerdo», puntualizó.

Si se marcha, tendrán que rastrear el mercado para reforzar esa posición y suplir la baja de un futbolista fundamental, pero Breis insiste en que «si hoy saliera Hugo, mañana tendría recambio, porque hay muchos futbolistas que quieren venir al Cartagena». «No estamos nerviosos con ese tema. Si quiere quedarse, fenomenal», zanjó Breis.