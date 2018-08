La Murciana aplaza el calendario de Tercera por el 'caso Lorca'

La Federación de Fútbol de la Región de Murcia ha decidido aplazar la elaboración del calendario del grupo XIII de Tercera División después de la inhabilitación del Lorca Fútbol Club. La Territorial había recibido una comunicación verbal en la tarde del martes por parte de la Española informando que la entidad de la Ciudad del Sol no puede participar en ninguna competición de carácter nacional, es decir, que no solo no puede actuar en Segunda B sino que tampoco lo puede hacerlo en Tercera.

Todo esto se debe a la deuda de 482.000 euros que tiene contraída la entidad que ahora está en manos del abogado madrileño Roberto Torres y que ha sido la que ha impedido su presencia en el grupo IV de Segunda B. Fuentes federativas han informado a esta Redacción que esta tarde se celebrará en Madrid una reunión con la presencia del Secretario General de la misma y que después de los últimos acontecimientos, tiene la recomendación de no elaborar ya el calendario de Tercera, algo que se ha aplazado a mañana.

La Murciana tiene intención de confeccionar el calendario de partidos en cuanto reciba el comunicado oficial de la Española con respecto a la situación del Lorca FC. En caso de confirmarse la comunicación verbal ya realizada desde Madrid, el club lorquino solo podrá jugar, como máximo, en Preferente Autonómica.

La plaza del Lorca FC en Segunda División B será ocupada por el UD Ibiza, que ya ha pagado los 482.000 euros exigidos por la Española.