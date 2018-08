Juan Luis Soto: "Víctor Gálvez debe actuar en consecuencia para no perjudicar al Real Murcia"

El senador murciano Juan Luis Soto Burillo, abogado especialista en Derecho deportivo e impulsor de la nueva Ley del Deporte estatal, ha manifestado a este diario, tras fallar el Consejo Superior de Deportes que el Real Murcia debe inscribir en su libro de socios a Mauricio García de la Vega como propietario del 84% de las acciones de "forma inmediata" para no incurrir en "desobediencia", puesto que de no hacerlo "perjudicaría al club". Tanto el laudo arbitral publicado hace una semana por el TAS como la decisión del CSD son de "plena eficiencia" y que Víctor Gálvez, "desde el punto de vista jurídico-técnico, no tiene otra opción que inscribir a Mauricio García de la Vega como máximo accionista. De no hacerlo, la Federación Española de Fútbol puede hasta "impedir al Real Murcia inscribir jugadores", ya que el actual presidente "no será reconocido legalmente".

"La resolución del CSD viene a ejecutar lo previsto tras conocerse la resolución del TAS. El Consejo ha procedido a ejecutar y acatar lo que ese fallo decía, que entre otras medidas, el máximo accionista del Real Murcia es Mauricio García de la Vega. Se está cumpliendo lo previsto legalmente y cuando se produce una resolución de este tipo, lo que hay que hacer es darle validez jurídica", ha manifestado Soto Burillo.

Además, el senador ha apuntado que "a día de hoy, lo que hay que hacer es actuar en consecuencia y lo que tiene que hacer Víctor Gálvez es inscribir a García de la Vega para no perjudicar al Real Murcia porque las consecuencias de no actuar conforme a la resolución serían perjudiciales para el club, como la imposibilidad de inscribir jugadores en la Federación Española. Incluso Víctor Gálvez podría ser inhabilitado", ha puntualizado.

Juan Luis Soto también ha señalado que "salvo que haya algún tipo de modificación en la titularidad de las acciones y se notifique al CSD, esta resolución tiene validez durante tres meses. También cabe la posibilidad de presentar un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, aunque no veo que pueda prosperar después de conocer el laudo del TAS", ha dicho, para incidir también en que "en cualquier caso, lo que debe hacer de forma inmediata es ejecutar el contenido del TAS y lo que reconoce la resolución administrativa".