Gálvez se niega a inscribir las acciones a nombre de Mauricio García

Víctor Gálvez, presidente del Real Murcia, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha afirmado que "las acciones son de Gálvez Brothers" y que "no voy a inscribir a Mauricio García de la Vega en el libro de acciones", como le ha requerido el Consejo Superior de Deportes tras el laudo arbitral fallado hace una semana por el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

"El señor De la Vega se tiene que ir a un juzgado, y solo si un juez me lo dice, le devolveré las acciones", ha afirmado Gálvez, quien de esta forma desoye la decisión del CSD, un hecho que podría provocar que se inhabilite al propio Gálvez y la Federación Española no permita al club inscribir jugadores.

"No voy a inscribir a De la Vega en el libro de acciones", ha reiterado el oriolano, quien ha afirmado que "voy a seguir siendo presidente del Real Murcia aunque le pese a mucha gente". "Las acciones son de Gálvez Brothers, las he comprado yo, pero De la Vega no", ha dicho el presidente, quien ha señalado que el mexicano "no va a entrar en el club, será por encima de mi cadáver".

"Si él hubiera pagado el millón de euros a Raúl Moro, él sería el dueño del club, pero tuvo la cara muy dura", para añadir que "aunque me ofrezca 50 millones de euros, no voy a dar el club, yo tengo las acciones".

Gálvez afirma que "esto será un pleito a cuatro años" e invita a De la Vega a "romper la hucha" para acudir a la "ampliación de capital que comenzará el 4 de septiembre".

El oriolano también ha señalado que "alguien en esta Región o en España tiene interés en que yo no sea presidente del Real Murcia". "Algo huele mal porque hay demasiados estamentos interesados en que un tío que no tiene un euro sea presidente del Murcia", ha dicho.