Usain Bolt se inicia como futbolista en Australia

El medallista olímpico Usain Bolt ha cumplido su sueño de ser futbolista gracias a la liga de Australia. Sin embargo, el equipo Central Coast Mariners ha comunicado que no se trata de un contrato como jugador profesional, sino que permitirán al ex velocista jamaicano entrenar indefinidamente con el club para que pueda debutar en un futuro cercano.





