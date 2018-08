La Federación mantiene el suspense y el Lorca FC sigue sin saber si es de Segunda B

La Federación Española de Fútbol no cumplió con lo que el mismo ente federativo había anunciado. Se pasó el lunes y no se pronunció en torno a la situación del Lorca FC. La pasada semana, en un comunicado, informó de la inhabilitación del Lorca FC, a quien le daba un periodo de tres días para presentar alegaciones. En el mismo escrito detallaba que ayer mismo esa hipotética plaza de los lorquinos sería ofrecida a otros equipos previo pago a la Federación de los 482.000 euros. Finalmente, no se produjo ni una cosa ni otra.

El Lorca FC, a través de su nuevo dueño, Roberto Torres, presentó las oportunas alegaciones donde, entre otras cosas, detallaba que al estar en negociaciones con Xu Genbao para comprar la entidad lorquina, no pudo hacer frente a dicha gestión. El pasado viernes se hizo público el cambio de dueño. El Lorca FC lo hizo a través de las redes sociales, en concreto a través del ex responsable de comunicación, Javier Jaen, quien es ahora componente del gabinete de comunicación de ElPozo Murcia FS.

La Federación Española estuvo estudiando durante toda la jornada de ayer las alegaciones presentadas por Torres, pero no se pronunció. Media España estuvo pendiente de la decisión de la Federación, la cual se ha pospuesto para hoy. Mientras tanto, equipos como el Ibiza, el Cádiz B,el Betis B e incluso el Lorca Deportiva están esperando la decisión final. Lo del Ibiza tiene capítulo aparte, ya que Amadeo Salvo,su presidente, es quien está llamando a todo el mundo para saber sus intenciones. Quiere a toda costa competir en Segunda B. Esta pasada campaña disputó play off, pero no ascendió.

Incluso la Federación de Fútbol de la Región de Murcia está a la espera de la decisión de la española para elaborar el calendario del Grupo XIII de Tercera División. Si el Lorca FC no compite en Segunda B, lo podría hacer en Tercera. Sin embargo, si finalmente lo hace en la categoría de bronce, cabe la posibilidad de que su filial también se inscriba en la tercera murciana, la cual estaría compuesta de veintidós equipos tras la inclusión del CD Algar.