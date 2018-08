El UCAM ata a Milton Doyle

El UCAM Murcia Club Baloncesto está a punto de cerrar su plantilla y lo hará con un escolta que debutará en Europa al que lleva siguiendo desde hace dos años. Se trata de Milton Doyle, jugador nacido en Chicago el 25 de octubre de 1993 y que mide 1,93 metros de estatura, que ya tiene un acuerdo con los murcianistas, aunque el mismo está condicionado a que en los próximos días no se incorpore a una franquicia de la NBA.

Doyle, formado en la Universidad de Loyola, donde promedió 15 puntos, es el anotador que andaba buscando el club para sustituir a Vítor Benite. El pasado curso tuvo un 'two-way contrats', contrato dual, con los Brooklyn Nets de la NBA, un tipo de acuerdo que se puso en marcha en la liga estadounidense mediante el que el jugador puede prestar sus servicios tanto en el primer equipo como en su afiliado de la G League, en este caso los Long Island Nets. Pero una franquicia solo puede tener a dos jugadores en esta situación, teniendo los compromisos una duración de 45 días. El período para que Doyle pueda firmar otro compromiso del mismo tipo está a punto de expirar y por ello ha tenido que esperar el UCAM, que está en contacto con el jugador desde principios de julio, todo este tiempo.

Doyle, tras cerrar su periplo universitario, no fue elegido en el draft de 2017, pero participó con los Nets en la Liga de Verano de Las Vegas, donde firmó 10,5 puntos de media. Posteriormente firmó un contrato no garantizado con el equipo, aunque el 11 de octubre se incorporó al segundo plantel. Tras brillar en esta competición, a finales de diciembre una lesión que sufrió Yakuba Ouattara le abrió las puertas para firmar un 'two-way contrats'. Doyle solo jugó 10 partidos con los Brooklyn de la NBA, en los que estuvo una media de 12,5 minutos en pista y anotó 3,4 puntos, para después regresar de nuevo a los Long Island Nets de la G League, con los que acumuló durante el curso un total de 45 encuentros, en los que anotó 20 puntos -37% de efectividad en triples- y repartió 4 asistencias. Precisamente su capacidad para repartir juego y también para rebotear -6,2 capturas de media- es uno de los detalles que más han gustado tanto a Alejandro Gómez como al nuevo entrenador, Javi Juárez, quien pudo ver en acción al jugador en las ligas de verano de la NBA, donde el turolense estuvo como integrante del cuerpo técnico de los Utah Jazz. Aunque parece que Doyle será finalmente el escolta que se incorpore a la plantilla, el club aún no ha cerrado otras gestiones que tiene en marcha, como la del ex Gran Canaria DJ Seeley.

Por tanto, esta semana puede quedar cerrado el plantel, que comenzará los entrenamientos el próximo 20 de agosto. Además, en breve quedará firmada la incorporación del alero Dejan Todorovic, que llega del Bilbao Basket, y la continuidad del pívot Marcos Delía. A falta de concretarse estas tres piezas, la plantilla estará formada por los bases Askia Booker, Charlon Kloof y Alberto Martín; los escoltas Milton Doyle, Brad Oleson y Edu Durán; los aleros Sadiel Rojas y Dejan Todorovic; los ala pívots Damjan Rudez y Ovie Soko; y los pívots Emanuel Cate, Marcos Delía y Kevin Tumba.