"Estos dos últimos años han sido difíciles, pero tengo la misma ilusión por conseguir cosas importantes"

Miguel Ángel López Nicolás defiende el próximo sábado en Berlín la corona de campeón de Europa de 20 kilómetros marcha que alcanzó en Zurich 2014. Los resultados en los dos últimos años no han sido los que el atleta de Llano de Brujas esperaba. No se toma como una reválida esta gran cita, pero sí que admite que puede marcar un antes y un después en su carrera, aunque su intención es participar en esta misma distancia en los Juegos de Tokyo 2020.

Por primera vez en varios años, Miguel Ángel López no llega a una gran competición como favorito.

¿Cómo se encuentra a una semana de la prueba?

La verdad es que estoy bien, llevo una temporada bastante buena, sin ningún contratiempo que me haya hecho parar. Llego bien físicamente y el trabajo en Navacerrada, donde he estado concentrado estas últimas semanas a 1.800 metros de altitud, ha sido bueno. Falta que salga, porque he hecho un año muy bueno de trabajo, pero realmente los resultados no han sido los que me hubieran gustado en competiciones internacionales. En los momentos importantes no han salido las cosas como yo quería, pero espero que salga todo en este Europeo; tener un buen día y dar todo es al final lo que busco.

¿Le han generado dudas la ausencia de buenos resultados?

Dudas como tal no, pero al final, no conseguir los resultados que quieres, no es que te desanime, pero sí que en cierta manera te afecta un poco. Cuando vas buscando hacer lo que has trabajado y no sale, cuesta después retomar el trabajo, pero no me he desanimado. Ahora solo pienso en hacerlo lo mejor posible y que salga todo en este Europeo.

Los resultados en los dos últimos años no han sido, sin duda, como usted esperaba. ¿Eso es una presión añadida?

No me tomo este Europeo con el objetivo de querer hacerlo bien por el hecho de que los dos últimos años no hayan salido bien del todo. Los resultados dependen de muchas cosas. El primer interesado en que salga bien soy yo, que soy el que me pego las palizas entrenando y me tiro muchos meses fuera de casa preparando las competiciones en altitud. Cuando apuestas por algo siempre quieres que luego sea recompensado, pero el deporte es incierto y nunca sabes lo que puede ocurrir. Lo importante es que si trabajas bien, al final todo sale.

¿Pero siente más presión, se lo toma como una reválida?

No me quiero presionar porque mi objetivo real es vaciarme y darlo todo, no busco objetivos de marcas ni de puestos. Siempre intento luchar por todo, pero no me limito ni me pongo barreras. Voy a luchar y quiero quedarme con la sensación de haberlo dado todo, porque cuando lo hago y lo consigo, es que la cosa ha ido bien. Confianza en mí mismo tengo, soy una persona positiva, pero el pasado no se olvida y estos dos últimos años han sido difíciles, pero bueno, tengo la ilusión de volver a conseguir cosas importantes.

¿Empiezan a notarse los años?

Cumplí el mes pasado 30 años, pero para mí eso no es ninguna carga. Físicamente estoy bien y no me pesa la edad, pero está claro que me quedan menos años de carrera deportiva. Me siento bien, sano, fuerte, y eso lo es lo importante.

¿Ha cambiado algo de su preparación esta temporada?

La línea ha sido prácticamente la misma, no hemos cambiado casi nada. Ha sido muy parecido el trabajo a los últimos años, muy similar tanto a nivel de concentraciones como de competiciones. Al final tampoco hemos querido cambiar.

¿Qué condiciones climatológicas se van a encontrar?

Sabemos que está haciendo bastante calor en Berlín, pero para el fin de semana que viene, a las 10.50 horas, que es cuando empieza la prueba, dan en torno a los 23-26 grados con una humedad del 49-50%, que en principio son condiciones buenas, con no demasiado calor. A ver lo que pasa, porque sí que estoy adaptado a las condiciones de bastante calor, pero la humedad sí que puede pasar factura.

En las últimas grandes competiciones ha tenido que arrastrar la vitola de favorito, algo que no ocurre ahora. ¿Siente que puede hacer valer el factor sorpresa?

Es posible que así sea. Es cierto que no llego como uno de los grandes favoritos por los resultados últimos, pero a mí eso me importa poco. Si llegara como favorito me daría igual, porque al final son solo cosas que se hablan antes y no tienen nada que ver después en los resultados finales. Todos partimos de cero y hay que ganárselo en el asfalto; lo demás es especular y hacer pronósticos que solo sirven para la prensa y para divertirse.

¿Tiene ya visualizados quiénes serán los rivales a batir?

No soy muy de mirar y de analizar la lista de salida, pero está claro que tengo los rivales controlados y que son conocidos. Quizás este año sí que es cierto que los españoles, que somos cuatro en el equipo al tener yo la condición de campeón, tenemos un grandísimo nivel. No sé qué pasará con los rusos, si estarán o no en Berlín, pero son quienes lideran este año el ránking con chicos muy jóvenes. Alemania también presenta un buen equipo y estarán muy motivados por estar en casa. En los Europeos el nivel no es el mismo que en un Mundial o unos Juegos Olímpicos, pero siempre es alto.

¿Pesa ser el actual campeón de Europa?

No pesa y si pesa es para bien porque ya he conseguido ser campeón de Europa. Si puedo conseguirlo otra vez, es algo extra que sigue sumando en el palmarés. Pero en este Europeo esas cosas no sirven para nada, porque no te hacen ganar. En el atletismo cuatro años son muchos, pero lo que sí es cierto es que sigo manteniendo la ilusión de 2014.

¿Y qué ocurrirá después de este campeonato, tiene algo planeado?

No lo sé, de momento no lo he pensado. Voy a ver qué pasa en Berlín, pero si puedo y me veo con opciones, quiero seguir en 20 kilómetros hasta Tokyo 2020. El atletismo cada año cambia mucho y según sean mis sensaciones así haré. Pasar a los 50 kilómetros siempre está ahí y puedo hacerlo en el futuro, pero dependerá de mis sensaciones y de, sobre todo, como yo me vea. Si me veo competitivo en 20, seguiré hasta los próximos Juegos Olímpicos.

En los Juegos de Río ya probó en 50 kilómetros.

En Río tuve la idea y la motivación de hacer las dos distancias y afortunadamente pude conseguir la mínima en las dos en un país como España, donde el nivel es alto. Si el resultado en Río hubiera sido distinto, en 2017 quizás hubiera cambiado, pero muchas veces los resultados dan un giro a las decisiones y después de aquello decidí continuar en 20.

¿Puede marcar un antes y un después el Europeo de Berlín en su carrera?

Puede marcar un antes y un después, sí, pero al final es un Europeo, una competición más. Tampoco voy a decidir la semana que viene qué voy a hacer en el futuro, todo irá en función de las sensaciones que tenga y la motivación, pero mi idea ahora es llegar hasta Tokyo 2020 y después ver lo que ocurre.