Carolina Marín: "Esto es especial, he pasado un tiempo complicado"

La campeona olímpica española Carolina Marín confesó hoy que la medalla conseguida en los Mundiales de Bádminton en China es "especial" ya que llega después de un tiempo complicado en el que no había podido dar lo mejor de sí misma.



"Para mí esta medalla es muy especial, después de pasar un tiempo complicado. Gracias a todo mi equipo por creer siempre en mí y por hacerme creer a mí misma, en que puedo ganar otro campeonato del mundo", apuntó la jugadora en un vídeo a través de las redes sociales.



Marín se convirtió hoy en la deportista con más Mundiales de Bádminton de la historia tras lograr su tercer título en la ciudad china de Taikang al ganar a la india Pusarla Venkata Sindhu (21-19, 21-10) en un partido que comenzó igualado pero que pronto se decantó del lado de la española.



"No tengo palabras para describir la emoción que siento. Estoy súper contenta, ha sido una semana increíble aquí en China, enfrente de todo el imperio asiático", apuntó la deportista (octava del mundo).





Marín ha conseguido el título en China, donde este deporte es una institución y después de haber eliminado ayer a la gran sorpresa nacional, la china He Bengjiao, quien había logrado eliminar en cuartos de final a la favorita del torneo, la taiwanesa Tai Tzu Ying (número uno del mundo).Lasuma este título mundial a los dos obtenidos en 2014 y 2015 y con tres títulos se convierte en la jugadora que más Mundiales ha ganado desde que esta competición se instauró en el año 1977."Gracias a toda España por todo el apoyo que he recibido. Esta medalla es de todos vosotros", añadió la jugadora.La deportista se proclamó recientemente campeona de Europa por cuarta vez (la tercera consecutiva) y en las rondas previas de este torneo ha logrado vencer a la india Saina Nahwal, a la japonesa Sayaka Sato, a la tailandesa Busanan Ongbamrungphan y a la mencionada He.