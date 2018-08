Morbo y exigencia desde el inicio

Barcelona, Real Madrid y Baskonia pasarán por el Palacio de los Deportes en la segunda vuelta.

El UCAM Murcia Club Baloncesto ya sabía antes de hacerse público ayer el calendario de la Liga ACB que la exigencia va a ser máxima desde el primer minuto de la temporada. Disputar una eliminatoria previa de la Champions League a vida o muerte, donde fallar supondría quedar fuera de la fase de grupos de un torneo donde el equipo llegó a alcanzar la tercera plaza el curso pasado, va a provocar que tenga que pisar el acelerador en la pretemporada que comenzará el 20 de agosto. Pero si a ello se suma que en las cinco primeras jornadas se verá las caras con tres rivales que disputaron los play off por el título el curso pasado, se hace más necesario comenzar con buen pie.

Además, también tiene un fuerte condimento de morbo el arranque liguero, puesto que el UCAM Murcia ha quedado emparejado en la primera jornada de la competición con el MoraBanc Andorra que dirigirá Ibon Navarro, su entrenador de la pasada campaña. El encuentro se disputará el jueves 27 de septiembre (la jornada inaugural se distribuirá en cuatro días) en el pabellón del Principado, un conjunto que se está reforzando con jugadores como Shayne Whittington, Dylan Ennis, Rafa Luz y el italiano Michele Vitali, entre otros, con el fin de llegar lejos en la Eurocup y de volver a estar en los play off por el título, así como en la Copa del Rey de Madrid.

La segunda jornada, como ya se anunció previamente, estará condicionada para el equipo murciano por su participación en la eliminatoria previa de la Champions League. Se enfrentará a un conjunto en su misma situación, el Movistar Estudiantes, pero se jugará en otra fecha puesto que los murcianistas disputarán la ida del torneo continental el lunes 1 de octubre y la vuelta el jueves 4 en el Palacio de los Deportes ante un rival aún por decidir. Tres días después será el estreno liguero ante la afición con un duelo frente al Valencia Basket que estará marcado por la resaca europea. Una semana después, los universitarios volverán a tener un compromiso en Murcia, en esa ocasión frente al reforzado San Pablo Burgos, que después de lograr la permanencia en su temporada de estreno en la categoría, buscará dar un paso más con los fichajes de Bruno Fitipaldo, Branden Frazier y Viacheslav Kravtsov, entre otros. Después llegará el 20 o 21 de octubre la visita al Kirolbet Baskonia, el subcampeón de liga.

«El calendario empieza de la manera más exigente posible, con dos equipos en las tres primeras jornadas que acabaron entre los siete primeros de la liga y una eliminatoria de Champions, donde el único objetivo es superarla. Esto hará que tengamos una pretemporada muy dura, porque desde el primer momento nos vamos a estar jugando todas las competiciones en partidos muy complicados», decía ayer el entrenador murcianista, Javier Juárez, en declaraciones difundidas por el club.

El turolense, que se estrenará en Liga ACB esta campaña, considera positivo que la exigencia sea alta desde el inicio: «Me gusta que el calendario sea así, porque creo que eso nos pone a todos en alerta desde el primer día y con la máxima responsabilidad», decía.

En caso de lograr el equip la clasificación para la fase de grupos de la Champions, se dará la situación de que en el primer mes de competición disputará once partidos y que se enfrentará en casa de forma consecutiva en apenas dos semanas a Valencia, Le Mans, Burgos y Ventsplis.

Un aspecto positivo en la primera vuelta es que el UCAM jugará en casa un partido más que fuera y que ninguno de los grandes -Baskonia, Real Madrid y Barcelona- pasará por el Palacio, un hecho que puede beneficiar a los murcianistas en la carrera por entrar en la Copa del Rey: «Viendo el resto de la primera vuelta de la Liga ACB, si somos capaces desde el mismo encuentro de vuelta de la Champions de llenar el pabellón, y con el carácter de jugadores que tenemos, a los que les gusta jugar con las gradas llenas, estoy convencido de que todas nuestras aspiraciones pasan por hacer de nuestro pabellón una pista inexpugnable, además de ser un equipo muy difícil cuando juguemos como visitantes. El 50% lo vamos poner nosotros con nuestro trabajo y compromiso, y el otro 50% lo pondrá la afición, que va a responder llenando el pabellón», apuntaba Juárez.

El resto de rivales que tendrá en Murcia en la primera vuelta serán los recién ascendidos BAXI Manresa y Café Candelas Breogán, Monbus Obradoiro, Montakit Fuenlabrada, Divina Seguros Joventut e Iberostar Tenerife, aunque un hándicap será que el cierre se producirá a domicilio en la pista del Herbalife Gran Canaria.

Ante el Madrid, el 21 de abril

Una de las fechas más importantes en el calendario para los aficionados es la visita del Real Madrid. En esta ocasión se producirá el domingo 21 de abril, día que cerrará la Semana Santa y dará paso a las Fiestas de Primavera. Los madridistas estarán en esas fechas inmersos en el play off de clasificación para la Final Four de la Euroliga salvo que no logren el acceso a los cuartos de final.

La visita del Barcelona se producirá en marzo, justo después de la Copa del Rey y de la segunda ventana FIBA (la primera será entre el 26 de noviembre y el 2 de diciembre). Será el primer partido después tres semanas sin liga regular, tal y como también ocurrió el pasado curso.

«Las ventanas FIBA están ahí, no las podemos cambiar. Como entrenador prefiero pensar de que vamos a ser capaces de que estos parones nos afecten lo menos posible, y en ello vamos a trabajar, aunque desde el punto de vista como aficionado a veces cuesta entender, pero también es para estar orgullosos por tener en nuestra plantilla jugadores internacionales, algo que habla de lo bien configurada que está. No son buenos los parones, pero son para todos; tener internacionales es una virtud y un hándicap. Intentaremos que estos parones no nos afecten y que los jugadores estén a tope en los partidos», terminó diciendo el preparador del UCAM Murcia.