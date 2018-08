Las resoluciones del CSD contradicen a Víctor Gálvez

Hasta en cuatro ocasiones afirmó Víctor Gálvez el pasado miércoles que el Consejo Superior de Deportes no inscribiría a Mauricio García de la Vega como dueño del 84% de las acciones del Real Murcia pese al laudo arbitral emitido por el TAS en favor del mexicano. «Eso no va a pasar. Yo tengo abogados y eso no va a pasar, seguro», repetía el oriolano ante la insistencia de los medios de comunicación, llegando a afirmar, al indicársele que el tribunal deportivo internacional está por encima del organismo español, que «eso no es así». A coro con su hijo -Víctor Valentino- y del portavoz de la entidad -Toni Hernández-, el presidente, apuntado por el segundo, se atrevió a decir que el TAS y el CSD «son entes independientes».

Sin embargo, el discurso defendido por el consejo de administración del Real Murcia para no acatar a la primera el laudo arbitral que establece que Mauricio García de la Vega es el dueño de la entidad murcianista cae por su propio peso al analizar los movimientos llevados a cabo por el CSD cada vez que se ha enfrentado a un conflicto resuelto por el Tribunal de Arbitraje del Deporte. Ocurrió con la sanción por dopaje de Alejandro Valverde; se produjo con el castigo a Alberto Contador; se repitió en la retirada de medallas al esquiador Johann Muehlegg y se vio con la readmisión del atleta Ángel Mullera, por recordar algunos de los casos más conocidos de los últimos años. Todos ellos vieron como el organismo español lanzaba un comunicado oficial nada más conocerse los laudos del TAS, para decir que acataban y respetaban la resolución del tribunal internacional.

Todo empezó en 1994. El 'Acuerdo de París' permitía el renacimiento del TAS tal y como hoy se conoce. Aunque el tribunal nació en 1984 de la mano de José Antonio Samaranch, entonces presidente del Comité Olímpico Internacional, no fue hasta 1994 cuando el organismo con sede en Lausana tomó verdaderamente cuerpo. El nuevo Código de Arbitraje del Deporte entraba en vigor en 1994, y desde esa fecha, las Federaciones Deportivas y los Comités Olímpicos han ido incluyendo en sus estatutos o reglamentos cláusulas de sometimiento de conflictos a la jurisdicción del TAS. El Consejo Superior de Deportes no iba a ser distinto, y en el 'caso Real Murcia' ya dejó claras a las partes en una carta emitida en mayo que no resolvería hasta la recepción del laudo arbitral, sentencia que era comunicada el pasado martes y que da la razón a García de la Vega, por lo que lo normal es que en los próximos días el organismo español inscriba al mexicano como dueño del club.

Y es que hasta ahora el CSD siempre ha acatado y respetado las resoluciones del Tribunal de Arbitraje Deportivo. En 2010, por ejemplo, emitía un comunicado en el que afirmaban que «respetaban la decisión del TAS» que condenaba a Alejandro Valverde a dos años de sanción por dopaje. En la misma nota se decía que «se instará a la Federación Española de Ciclismo a que realice las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a la resolución del TAS». En 2012 se repetía la historia, en esta ocasión debido al 'caso Contador'. Aunque el Consejo Superior de Deportes expresaba su tristeza por el castigo al ciclista madrileño, la nota expresaba «el máximo respeto» a la decisión. Ese 2012 se produjo otro caso negativo. El atleta Ángel Mullera era apartado, a instancias del CSD, por la Federación Española de Atletimo del equipo que participaría en los Juegos de Londres por presunto dopaje. No conforme con la decisión, el corredor acudió al TAS, y tras obtener una resolución favorable, tanto el CSD como el COE acataban la resolución y permitían a Mullera formar parte de la expedición española en Londres.

Siguiendo el 'modus operandis' del organismo español, lo normal es que el 'caso Real Murcia' recorra un camino idéntico. Después de conocerse el laudo arbitral que reconoce a García de la Vega como dueño del 84% de las acciones de la entidad murcianista, el mexicano ya ha enviado la documentación al CSD para que le inscriba como propietario del club, tal y como exige la Ley. Ya en mayo, el organismo informaba a las partes que suspendía el plazo de resolución del procedimiento hasta la recepción del laudo.