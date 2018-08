Pretemporada viajera del UCAM

El único duelo en la Región podría ser en Yecla.

Encontrar rivales para disputar encuentros amistosos se había convertido en un problema para el UCAM Murcia en las últimas temporadas. Pero con la puesta en marcha de los Circuito Movistar, programar partidos de pretemporada ha dejado de ser un inconveniente para el club, que debido a los altos costes de organización -en torno a los 3.000 euros- y a la crisis, no encontraba ayuntamientos dispuestos a asumir los gastos. Por contra, un sector de aficionados es el gran perjudicado, ya que no tiene tantas oportunidades para ver en directo a su equipo antes de comenzar la temporada regular, aunque sí podrán seguir por televisión la mayoría de ellos. De hecho, en 2018, el equipo que entrenará Javi Juárez no tiene programado, de momento, ningún amistoso en la Región, aunque está abierta la posibilidad de enfrentarse al Betis, de LEB Oro, en Yecla en una fecha por determinar. En el aire están también qué ocurrirá con el clásico encuentro en San Javier.

El club hizo público ayer el calendario de amistosos, que se abrirá con el clásico duelo ante el Valencia Basket en Alcoy el 30 de agosto, solo diez días después de arracar los entrenamientos, que se desarrollarán en Murcia. Es el duelo más cercano a la Región entre los nueve ya concertados, puesto que el equipo jugará después en Guadalajara, Villagarcía de Arosa (Pontevedra), Oviedo y Lleida. Además, estos largos desplazamientos también servirán para realizar las clásicas concentraciones que tendrán también como objetivo aunar el grupo.

Después de jugar en Alcoy, el plantel viajará hasta Guadalajara, donde los días 3 y 4 de septiembre se enfrentará, por este orden, al Monbus Obradoiro y Montakit Fuenlabrada. Desde allí viajará hasta Villagarcía de Arosa, donde le esperará en el Torneo EncestaRías el Gran Canaria (7 de septiembre), y el Obradoiro o Fuenlabrada (día 8). Posteriormente, el día 14, en el Circuito Movistar de Oviedo, los universitarios jugarán ante el Obras Sanitarias de Argentina, mientras que un día después el rival será el Divina Seguros Joventut. El UCAM volverá a Lleida, donde ya es un clásico en las últimas pretemporadas, para enfrentarse los días 21 y 22 a rivales aún por confirmar. En definitiva, una pretemporada viajera para los hombres de Juárez, donde tendrán rivales de diferente potencial.

Hoy, calendario ACB

Los aficionados conocerán hoy el calendario de enfrentamientos de la Liga ACB. El UCAM ya sabe que en la segunda jornada se enfrentará al Movistar Estudiantes en Murcia, aunque ese partido será aplazado por disputar ambos conjuntos la previa de la Champions. Una de las novedades de esta temporada del calendario es que se aplicará por primera vez en la historia un criterio de 'jornadas no idénticas', es decir, que los nueve partidos de cada jornada de la primera vuelta no se disputarán necesariamente en la misma de la segunda, sino que podrán repartirse en varias de ellas.