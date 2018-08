Amaya: "Marcarnos objetivos a largo plazo es una equivocación"

El club incorporará a un portero y varios jugadores de ataque.

Tras varias semanas en las que el director deportivo del UCAM CF, Pedro Reverte, ha insistido en la idea de aguantar lo necesario para poder acometer fichajes asequibles, parece que por fin ha llegado el momento de ir con fuerza al mercado, con tres incorporaciones en la última semana: Migue García, Christian Britos y Antonio Amaya, quien fue ayer presentado como nuevo jugador azuldorado.

Antonio Amaya asistió a su presentación en la sede inmobiliaria de Viventa arropado por Pablo Rosique, director de deportes de la UCAM, y Reverte, quien expresó su intención clara de que el zaguero de 35 años sea «uno de los líderes del equipo para esta temporada».

Nacido en el barrio madrileño de San Cristóbal, Amaya quiso agradecer el interés de la entidad, expresando que ha venido «a aportar trabajo y humildad», y desarrollando cuales son las razones que le han llevado a continuar su carrera en Murcia: «Reverte y Munitis me explicaron el proyecto deportivo y eso es lo que me interesaba». «Tuve ofertas mejores económicamente para irme a jugar fuera de España, pero en este punto de mi carrera prima más lo deportivo y lo familiar que el dinero», explica el veterano central, quien no quiso fijar objetivos a largo plazo, opinando que éstos «son una equivocación».

Amaya es un futbolista que ha desarrollado prácticamente toda su trayectoria deportiva entre Primera y Segunda, por lo que la adaptación a esta nueva categoría y a los terrenos de juego en los que se disputa también fue un tema recurrente. «No creo que vaya a tener problemas con eso; vengo de un barrio humilde, así que he pasado por todo tipo de campos», explica un Antonio Amaya que ha podido pedir consejo a su hermano Iván, quien ya jugó en su día en la capital murciana para el Ciudad y para el Real. «Mi hermano me ha aconsejado venir; está enamorado de Murcia».

La de Amaya supone la novena incorporación para el equipo universitario, que, según Reverte, aún necesita un portero y algunos jugadores del centro del campo.