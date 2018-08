Diego Giustozzi: "No dudé cuando me llamó ElPozo"

Diego Giustozzi: "No dudé cuando me llamó ElPozo"

Ha firmado un contrato por dos temporadas con opción a otras dos más

El argentino Diego Giustozzi, exseleccionador argentino de fútbol sala, ha sido presentado como nuevo entrenador de ElPozo Murcia. El exjugador del Caja Segovia, entre otros equipos, ha firmado un contrato por dos temporadas con opción a otras dos para sustituir en el banquillo a Duda.

Fran Serrejón, director general del club, ha destacado de Giustozzi que ha sido capaz de "cambiar el fútbol sala en Argentina hasta hacer a su selección campeona del mundo".

Diego Giustozzi, por su parte, ha afirmado que "estaba bien en Argentina, pero no es fácil decirle no a ElPozo, un club cuya filosofía se adapta a lo que pienso. No lo dudé cuando me llamaron. Es distinto el fútbol sala argentino al español, pero mi forma de jugar se adapta mucho a la de aquí. Aprendí mucho aquí tras cinco años jugando", ha dicho, para puntualizar que "tengo una cultura como entrenador muy europea".



"La realidad que me encantan los desafíos", ha resumido Giustozzi, quien también ha hablado de la plantilla al decir que "Fran Serrejón fue muy claro, que el club confiaba en lo que tenía. Creo en los jugadores que hay y en su cantera. Creo en todo lo que hay. Tenemos que saber ahora cuáles son nuestras virtudes y defectos. Nadie asegura que fichando vamos a ganar. Yo creo en lo que hay y si la gente no lo cree, vamos a demostrarlo con trabajo".

Sobre su antecesor en el cargo ha afirmado que "Duda era una referencia para mí, siento respeto y admiración por él, pero no cambia mi forma de ser ni de trabajar", para añadir que "no creo que esté 17 años" en ElPozo, como hizo el hispanobrasileño.

Giustozzi le va a pedir a su equipo que "sepa manejar todas las situaciones de juego como conjunto, quiero un equipo que sea protagonista", mientras que sobre la cantera ha afirmado que "es la primera vez que estoy en un club donde la cantera es tan importante. Hay que saber manejarlo. Para mí se trabaja muy bien, pero deben demostrarlo. Da igual el nombre en la camiseta, el contrato y si es joven o no el jugador, tenemos que hacerlos grandes nosotros, cuerpo técnico y lideres del equipo. Me gusta el.sentido de pertenencia porque así da un plus cada jugador", ha terminado diciendo.