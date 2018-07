Lágrimas en el adiós de Sergio

Su destino es el CD El Ejido, con el que firma un contrato para los dos próximos años

Sergio Jiménez (Los Belones, 1993) es desde ayer parte de la historia del FC Cartagena.El futbolista se marcha a los 25 años del club que lo vio nacer como futbolista y lo hace por la puerta de atrás, sin pretenderlo ni esperarlo y aunque prefiere ocultarlo, algo dolido por la manera que se ha producido el desenlace que lo convierte ya en exjugador albinegro.

El jugador se había convertido en el último futbolista nacido y crecido plenamente en Cartagena que quedaba en el primer equipo. Con la decisión de los dirigentes de negociar su baja y dejarlo fuera del próximo proyecto, deja la primera plantilla huérfana de cartageneros.

El centrocampista quiso despedirse de afición y amigos en una rueda de prensa en la que estuvieron algunos de sus ya excompañeros (Pau, Jesús, Cordero, Adama, Mauro, Hugo Rodríguez, Moisés, Rubén Cruz y Abalo), además de un buen número de seguidores, amigos y familiares. El presidente y el director general del Cartagena también asistieron a su despedida.

«Toca marcharme y seguir creciendo fuera de casa, aunque no era mi deseo, pero esto es así y ojalá el Cartagena y Sergio estén el año que viene en una categoría superior», decía el futbolista con rostro sereno y sabiendo muy bien qué es lo que quería transmitir.

Sergio fue amable con todos, pero dejó claro que su salida no era algo que él pudiera contemplar en ningún momento, ya que le quedaba un año más de contrato y consideraba que lo iba a cumplir. «Me dijeron que necesitaban otro tipo de jugador y esto es el fútbol. No me lo esperaba», añadía el de Los Belones.

«He intentado darlo todo en cada momento. Sé que hubo ocasiones que estuve mejor o peor, pero nunca he dejado de intentarlo», subrayó Jiménez quien incidía en que «no me esperaba esta decisión del Cartagena. Yo quería seguir aquí» El futbolista renovó por tres temporadas ante el inminente fin de su contrato. Él quería seguir y en el club lo consideraban un jugador de peso. Ahora, tres temporadas más tarde, la situación ha cambiado.

«No me arrepiento de haber tomado esta decisión», decía el jugador, pero, por otro lado, decía que «salir de casa ahora me ayuda a crecer y me iré a un club donde me sienta valorado y querido». En la tarde de ayer el CD El Ejido anunciaba su contratación para las próximas dos temporadas.

Animó a los que vienen de atrás a que «no pierdan el ánimo, que mantengan firme la confianza porque tienen la capacidad de llegar a lo más alto. Les digo que no se rindan y que con muchas ganas y trabajo lo conseguirán».

Asegura que no se marcha ni «defraudado ni decepcionado», con nadie aunque haya puesto fin a su etapa antes de lo previsto.

Dice que ha recibido multitud de llamadas apoyándolo y una es especial, la de Mariano Sánchez, que lo convertía en su sucesor. «Me ha dicho que no me preocupe, que me ayudará a seguir creciendo como jugador esta situación».

Sergio acabó saludando a todos y los integrantes del club que estuvieron en la sala de prensa y recibió una ovación que arrancó las lágrimas que el de Los Belones había tratado de aguantar en toda su comparecencia pública. Se va quizá como nunca hubiera imaginado y con la intención de demostrar su valía en otro club.