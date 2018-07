El Algar comunica a la Federación Murciana que no competirá si no le dan una plaza en Tercera

El comunicado oficial lanzado por la Federación Murciana de Fútbol confirmando que la no inscripción del Lorca FC en Segunda B suponía el ascenso del Yeclano al Grupo IV y el salto del CD Algar a Tercera División va a suponer un quebradero de cabeza para la Territorial presidida por José Miguel Monje Carrillo, sobre todo después de que desde la Española tumbaran todos los planes incluyendo a los lorquinistas en el Grupo IV hasta que en el día de hoy se sepa si pagan su deuda o no la pagan, en caso de que la entidad de Genbao no salga, el club que le sustituya tendrá que hacer frente a las cantidades pendientes.

Todo este lío ha hecho que la Federación Murciana dé marcha atrás, dejando al CD Algar en Preferente, tal y como se les comunicó de forma oficial ayer. Ante esta situación, la junta directiva del conjunto cartagenero lanzó un comunicado en el que indican que ya han informado a la FFRM que no continuarán «con el actual proyecto deportivo si la RFEF y/o la FFRM no permiten disputar al CD Algar la próxima temporada en el Grupo XIII de la Tercera División, tal y como así le fue comunicado de forma oficial a este club desde la propia FFRM».

En el comunicado, el CD Algar continúa diciendo que «si el Yeclano no ocupa la plaza del Lorca FC por motivos económicos, lo justo es que en el Grupo XIII de la temporada 18-19 haya 21 o 22 equipos, según decida la Federación Murciana, pero siempre contando con el CD Algar en dicha categoría». Por último habla de tomar medidas legales si finalmente no se les hace hueco en Tercera.