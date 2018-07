A Murcia, Cartagena y UCAM les crecen los rivales por el ascenso

Solo los recién ascendidos y los filiales escatiman en fichajes, al contrario que el Badajoz, que ya suma 14 incorporaciones.

Mientras que equipos como el FC Cartagena o el UCAM CF andan con ligero retraso a la hora de reconfigurar sus plantillas, los conjuntos andaluces y extremeños del grupo IV de Segunda B llevan tiempo manos a la obra para lavarle la cara a sus equipos. Al igual que ocurre con el Real Murcia, que ya cuenta con doce incorporaciones nuevas a falta de un par de fichajes para apuntalar definitivamente la plantilla con la que buscará el enésimo intento por regresar al fútbol profesional. Los granas no han perdido el tiempo desde que cayeron eliminados ante el Elche en la primera ronda, mientras que los albinegros andan a contrarreloj con una remodelación que liderará desde el banquillo Gustavo Munúa tras quedarse a las puertas del ascenso. Así pues, por su parte, el UCAM también buscará asaltar las primeras plazas tras su decepcionante campaña el pasado año.

El Villanovense, Recreativo de Huelva, Granada B, Badajoz y Marbella, rivales de los equipos de la Región, ya superan la decena de contrataciones, y clubes como el Melilla o el Linense, que también aspiran a lo más alto, no andan demasiado lejos. Sin embargo, la calidad de las contrataciones de los de la ciudad autónoma le convierten en un firme aspirante a lo máximo, junto a onubenses y marbellíes. El Marbella necesita resarcirse de una temporada sensacional en liga pero con nefasto desenlace. Después de pelear todo el curso por el liderato, los de la Costa del Sol se quedaron con la miel en los labios. Rafael Pérez, 'Padilla' dirigirá desde el banquillo a un equipo que se ha reforzado, fundamentalmente, con otros jugadores del grupo IV: Elías Pérez y José Ramón (Linense), José Manuel Cruz (Mérida), Mustafá (Melilla), Juanma García (Badajoz), Sillero (Córdoba B). También ha incorporado a jóvenes promesas como Ismael Gallar, del Rápido de Bouzas.

Otro equipo que no escatima en fichajes es el Recreativo, ahora entrenado por José María Salmerón. Prácticamente se ha marchado el bloque del curso pasado: Mario Marín, Sergio González, Zambrano, Rafa de Vicente, Gorka Santamaría, Iván Malón? El ex técnico grana se ha llevado a tierras onubenses a dos hombres que pasaron por sus filas en La Nueva Condomina: Carlos Martínez y Fernando Llorente. También ha firmado a Pina, del Lorca, y a Caye Quintana del Jumilla. Pero su fichaje estrella es el de Iago Díaz, ex del Lugo y el Almería en Segunda. El Melilla, eterno candidato al play off, a priori también se ha reforzado bastante bien: ha firmado al centrocampista Menudo (Ponferradina), que pasó por el Cartagena, a Igor Martínez (Mirandes), que jugó en Primera con el Athletic, y a jóvenes como Soufiane (Almería B), Juanmi Carrión (Pobla de Mafumet) y Jordi Ortega (Córdoba). El Badajoz es el equipo que más ha cambiado de una temporada a otra. Tras salvar la categoría en las últimas jornadas, se han marchado 17 futbolistas de su plantilla y han firmado 14 nuevos jugadores, además del entrenador. El otro equipo extremeño, el Villanovense, también ha efectuado 13 contrataciones.

En el lado opuesto de la balanza, los filiales confían en los frutos de su cantera para nutrir los equipos. Destaca el regreso de Kuki Zalazar al Atlético Malagueño, tras un paso con altibajos por el Cartagonova. El Sevilla Atlético, candidato a lo máximo, pierde a algunos futbolistas que han destacado en Segunda como Carmona, Olavide o Álex Muñoz. El Granada B recupera algunos de los jugadores que tenía cedidos en otros clubes y sube a varios hombres del juvenil. Entre los equipos modestos, destaca las llegadas de Molo y de Álvaro González al Ejido 2012, la de Poley al Villanovense, y las de Santomé, Molinero y Juanra al Talavera. Por su parte, el Sanluqueño ha hecho pocos fichajes, pero de nivel como Mario Hernández, Álex Cruz y Abel Gómez.