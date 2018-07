Valverde: "Estaré en la Vuelta, pero iré pensando en el Mundial"

El murciano Alejandro Valverde (Movistar) confirmó al finalizar la contrarreloj de Espelette del Tour 2018 que la intención de su equipo es repetir en la Vuelta a España con tres líderes, él mismo, el alavés Mikel Landa y el colombiano Nairo Quintana.

«Vamos a ir los tres a la Vuelta, aunque ya se ha visto que los dos líderes eran ellos porque yo he atacado desde lejos y me he dejado todo», comentó. El de Las Lumbreras también desveló que a la salida de Málaga de la Vuelta 2018 irá «pensando en el Mundial» que se disputará en la localidad austríaca de Innsbruck. Sobre su rendimiento en la contrarreloj ha apuntado que había intentado «ir rápido, pero había varias zonas en las que la bajada estaba mojada y he perdido algunos segundos, pero estaba bien y con ganas».

Para Valverde el Tour 2018 ha sido «bonito, rápido y bien controlado por el Sky, como está pasando los últimos años». «En Movistar hemos intentando romper la carrera en las etapas de montaña y se ha hecho todo lo que se ha podido pero ha sido imposible», dijo. En el aspecto personal valoró positivamente el trabajo que le ha tocado hacer en una temporada en la que ya suma once victorias con cuatro vueltas en un Tour en el que «me he divertido, he sufrido y en el que ha habido un poco de todo. Vamos a ganar la clasificación por equipos y es genial», concluyó el murciano.