El Cartagena intenta frenar la salida de Moisés y Hugo con una mejora de contrato

"Ni los jugadores son unos peseteros, ni el club piensa solo en el dinero", dice Breis

Moisés, Hugo Rodríguez y Chavero han puesto en jaque a los directivos del conjunto albinegro en este arranque de pretemporada. Los tres han manifestado su deseo de marcharse al considerar que en otros clubes valoran, económicamente, más su fútbol que en el club cartagenero.

El presidente de la entidad, Paco Belmonte, y el director general, Manolo Sánchez Breis, tratan en las últimas horas de frenar esa vía de agua con una solución que contente a todas las partes.

Así pues, se han puesto en contacto con ambos futbolistas para ofrecerles una mejora de sus contratos y tratar de equilibrar la contraoferta que han recibido de otros conjuntos como el Poli Ejido, Mirandés o Cultural Leonesa.

«Es cuestión de tratar de llegar a acuerdos. Probablemente ellos se lo merecen por el rendimiento ofrecido el año pasado, pero esas condiciones estén a la altura de lo que el club puede ofrecer. Nosotros queremos contar con los mejores futbolistas pero sin hipotecar a la entidad», explicaba el director general del Cartagena al ser preguntado por esta cuestión. «Ni el Cartagena solo piensa en el dinero ni los jugadores son unos peseteros. Las dos partes buscan lo mejor para sí mismos. Y en eso es donde nos tenemos que llegar a entender. Que ellos obtengan lo que consideran que es justo y nosotros lo que pensamos que es mejor para la entidad. No es cuestión de ser peseteros, si no de ser profesionales y llegar a un entendimiento», dice Breis.

El hecho de tener a un número determinado de futbolistas que no tienen clara su intención de continuar puede llegar a ser un problema para el entrenador, que tiene que convencer a los futbolistas de su metodología sin interrupciones ni sobresaltos. «Gustavo Munúa quiere contar con ellos. «El entrenador no es de ponerse nervioso con este tipo de situaciones. Él entiende al club y a los futbolistas. Ellos están encantados con él y al revés. Así que no hay problemas en ese sentido».

El dirigente albinegro también se refería al asunto de Chavero, que ha alegado motivos personales para justificar su marcha. «Si algún club quiere a cualquiera de los tres -Moisés, Chavero o Hugo- tiene que ponerse deacuerdo con nosotros. Son tres jugadores al alza. En el caso de Chavero es unjugador importante para nosotoros y si algún club lo quiere deberá hablar con el Cartagena. Tenemos nuestro corazoncito y entendemos las razones de unos y de otros, pero lo principal para nosotros es defender a la entidad y si alguno de los tres no sigue es porque la entidad sale beneficiada. No podemos permitirnos el lujo de perder el potencial a cambio de nada. Desde que hablamos con Chavero el pasado viernes no hemos conversado con nadie que haya llegado con una propuesta seria».



Respecto a la llegada de nuevos jugadores, Breis añadía que tienen la tarea de hilar muy fino en cada decisión. «Sabemos que tenemos una tarea muy difícil que es mejorar un equipo que se quedó a 30 segundos de ascender». Por eso, añade que el entrenador debe tener en su mano «lo mejor de lo que podamos disponer para pelear por ser primeros y ascender a Segunda».

Aketxe está en el punto de mira del Cartagena, aunque cuenta con sustanciosas ofertas, alguna desde el extranjero. El club pretende que la plantilla tenga 20 fichas y dejar alguna libre y espera que el jugador Juan Moreno sea albinegro en las próximas horas.