Víctor Gálvez resta poder a Toni Hernández solo tres meses después de ficharle

Lo avisaba Víctor Gálvez solo un día después de entregar a Toni Hernández la dirección general y deportiva del Real Murcia. Era un desayuno con la prensa cuando el presidente murcianista dejaba claro que su nuevo hombre de confianza llegaba como autónomo. «Lo puedo despedir ahora mismo sin costarme un euro», dijo ante los periodistas, a los que también avisaba de que «este chico viene autónomo, todo lo que tiene puesto en el contrato tiene que consultarlo, si no lo aprueba el consejo y el presidente, no tomará ninguna decisión. El viene solo a trabajar, que es lo que le hace falta a este club. Me lo presentó el dueño de Hummel, me ha caído bien y como lo veo honrado apuesto por él».

La apuesta que realizó Gálvez con la contratación de Toni Hernández, que llegó al club gracias a la insistencia del presidente de Hummel en España, no ha salido como esperaba el máximo mandatario murcianista, que solo tres meses después de abrirle de par en par las puertas de Nueva Condomina ha empezado a cerrarle algunos despachos.

Lo que se venía rumoreando en las oficinas del club se hizo oficial ayer. Toni Hernández ha sido apartado de la dirección general, por lo que ahora sus funciones se limitarán a la planificación deportiva, un cargo que mantiene sobre todo porque la pretemporada solo acaba de empezar y al Real Murcia todavía le quedan algunos fichajes por realizar. Pese a que el consejo de administración ha perdido la confianza en el valenciano, al que, según fuentes de la entidad, le han tenido que parar los pies en varias ocasiones, dejándole claro que cualquier decisión pasa por el presidente y su gente de confianza, han decidido no romper completamente la vinculación para no afectar a la parcela deportiva, donde ahora se haría muy complicado buscar un nuevo responsable que acabase el trabajo ya empezado.

Así, anunque Toni Hernández se mantiene al frente de los fichajes, siempre con la supervisión de Víctor Gálvez y de su hijo, el valenciano ya no ejercerá más de director general.

«El consejo de administración del Real Murcia CF SAD con su presidente, Víctor Manuel Gálvez, a la cabeza, ha decido que el vicepresidente, Víctor Valentino Gálvez, pase a ser, además, director general de la entidad. Por otro lado, Toni Hernández continuará como encargado de la parcela deportiva del club en el puesto de director deportivo». Con este escueto comunicado el club grana informaba del cambio en el organigrama del la entidad, donde el hijo del presidente compaginará sus funciones de vicepresidente con las de director general.

Con esta noticia se confirma el malestar que existía dentro del consejo de administración con algunas actuaciones del valenciano tanto a nivel interno como por su continua exposición en los medios de comunicación.