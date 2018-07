Igor Paim hizo rápidamente la maleta cuando le confirmaron que se había convertido en jugador de un club europeo de fútbol. Recogió sus ensere, compró el billete y se montó en un avión rumbo a España, donde había puesto su punto de mira, casi como cualquier jugador de su país que quiera triunfar.

El futbolista llega procedente de la Primera División de Uruguay y dice que si hay que asemejarlo con un estilo de juego es con el de Coutinho, llega ilusionado y motivado, tanto que afirma que no defraudará en su aventura en el fútbol europeo.

"Siempre soñé con jugar en Europa. Apareció el Cartagena, un club que quiere ascender a Segunda División y estoy aquí para subir", explicaba el jugador en su presentación oficial.

Paim, de solo 20 años de edad, puede desenvolverse en cualquier posición de ataque. "Munúa me dijo que espera mucho de mi. Me ha dicho que juegue de media punta y yo tengo mucha confianza en él y él en mi. El fútb lo español está muy bien y espero adaptarme lo más rápido posible".

Dice que entre sus cualidades está el "dribling, velocidad, rapidez y conducción de balón. Munúa me pide que encare, pero también veo portería. A este fútbol le gusta jugar desde atrás y no al pelotazo. Si hay algún jugador al que se me puede comparar por mi manera de ver el fútbol es con Coutinho".