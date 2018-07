Un gran líder, para un gran equipo

La creación de dos campos de golf y la ampliación de las instalaciones de fútbol, dos de sus próximos objetivos.

­Hace cerca de cuatro años, este joven malagueño aterrizó en La Manga Club como director de golf del resort con un puñado de ilusiones en su maleta y un inmejorable currículo. A Eduardo Ruiz, no muchos años lo separan de sus inicios en este deporte en Atalaya Golf con solo 6 años, donde su madre trabajaba como chef y su padre colaboraba en las labores de mantenimiento del campo, aun así la carrera de Ruiz es meteórica, fruto, sin duda, de su pasión por el golf, su capacidad de trabajo y sus procedimientos estructurados e innovadores.

Comenzó en Finca Cortesín, en su tierra natal, desde cero, para él y para el campo, que aún no había abierto sus puertas, en un proyecto maravilloso formando equipo con el director general Javier Reviriego con el que compartió también proyecto en Valderrama, no sin antes pasar por La Quinta Golf, donde aprendió los entresijos financieros y la gestión pura de un campo de golf de la mano de José Luis Gómez, director financiero del club.

Entró en La Manga Club siendo director de golf y actualmente es director general de deportes. Conocía el mundo del futbol y del tenis en el que cuenta con el apoyo del profesional Lorenzo Martínez, que ya estaban instaurados en el club, pero quiso dar un paso más apostando por el criquet, deporte muy unido al golf, habiendo conseguido homologar los wicket naturales, circunstancia que le permitirá organizar torneos oficiales y ser el centro más grande de criquet fuera de las Islas Británicas en Europa Continental.

La Manga Club constituye para Ruiz un reto diario por la magnitud del complejo: «Cada día hago un máster. Gestionar 700 jugadores diarios ya es complicado, pero lo que pretendemos es que se vayan satisfechos. Tengo la suerte de contar con un equipo que siente La Manga Club a fuego en el corazón. Son trabajadores con muchísima experiencia que conocen perfectamente las necesidades del cliente, hay un sentimiento de unidad a la casa y al logo por el tiempo que están en la empresa, luchan y la sienten como si fuera suya», declaró Ruiz para La Opinión.

Una de las aportaciones que Ruiz ha hecho en La Manga Club es darle el título de Real, para ello hacían falta dos requisitos, el primero la antigüedad de 25 años y el segundo que Su Majestad el Rey de España hubiera estado alojado y jugando al golf en las instalaciones, suerte que Don Felipe estuvo, siendo príncipe, en la Academia Militar del Aire de San Javier y en uno de sus permisos aprovechó para pasar por La Manga Club y tirar unas bolas. Una carta de José Jover, presidente de la Federación de Golf de la Región de Murcia, y de Gonzaga Escauriaza, presidente de la RFEG, apoyando la iniciativa dieron el ultimo empujón al proyecto convirtiendo el club en el actual Real Golf La Manga Club.

Si hablamos de los proyectos de futuro no nos quedamos cortos, el año 2020 se convertirá en el inicio de un gran sueño con objetivos tan importantes como la creación de dos campos de golf nuevos, el desarrollo y ampliación de las instalaciones de fútbol, la implantación definitiva del criquet, un nuevo spa y gimnasio en el Hotel Príncipe Felipe, mejorar las instalaciones del tenis y muchos más que den continuidad a este proyecto maravilloso que es Real Golf La Manga Club.



Alda, el proyecto más solidario

La Fundación Alda es una organización que trabaja en Paraguay desde el año 2003, contribuyendo a mejorar la calidad educativa y promoviendo el desarrollo de las comunidades vulnerables, con la niñez como centro. Cada año, La Manga Club celebra diferentes competiciones deportivas cuyo objetivo es la recaudación de fondos para esta causa, culminando con la gran fiesta brasileña del verano Copacabana, con cóctel de bienvenida, cena bufé, capoeira y show brasileño y barra libre hasta la medianoche.

Además, la fiesta contará con la música en directo del grupo David Sooper and the Black Brothers y la tradicional subasta solidaria. «La Fundación Alda tiene como objetivo la educación infantil y me pareció muy buena idea unir la fuerzas del Torneo La Opinión–Lexus con el proyecto solidario que La Manga Club realiza anualmente, así que pensé en donar el 100% de lo recaudado en la prueba a esta fundación y dar los premios solidarios en la entrega de trofeos del torneo», declaró Ruiz. a. g.