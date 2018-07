La escuela de Golf de Roda celebra la tercera edición de la Friend Cup

Roda Golf Academy, la escuela encabezada por el profesional Alejandro García, celebrará la tercera edición de la Friend Cup el próximo viernes 3 de agosto. Consiste en una jornada de puertas abiertas donde competirán parejas formadas por un jugador federado y un amigo o familiar que no esté federado. El jugador federado jugará de tee a green y el no federado tendrá que patear. La partida será de 9 hoyos con un 'clinic de putt' previo para los no federados.

Todos los participantes tendrán un detalle y a cada jugador no federado se le regalará un curso en grupo de tres horas para dos personas, y así podrá compartirlo con aquella persona con la que más le apetezca. Una gran oportunidad para acercar al golf a familiares y amigos y hacerlos cómplices de tan divertido deporte.