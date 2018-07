Cola en la puerta de salida

Hasta seis jugadores tiene el FC Cartagena haciendo cola en la puerta para abandonar la entidad albinegra. A los tres jugadores que han sido declarados transferibles: Pau Torres, Dani Abalo y Sergio Jiménez, hay que sumar ahora los otros tres que se quieren marchar: Chavero, Moisés y Hugo Rodríguez.

Muchos jugadores preparados para hacer las maletas en plena pretemporada, lo que supone un auténtico quebradero de cabeza para la entidad, que tiene que buscar acomodo a los que no quiere y además gestionar la posible marcha de los otros tres, que ya han manifestado a los dirigentes que tienen mejores ofertas económicas y que prefieren seguir su carrera deportiva en otros clubes.

Con una plantilla ya de por sí mermada de efectivos -la pretemporada la iniciaron 16 futbolistas de la primera plantilla con los fichajes ya incluidos-, en el caso de que en los próximos días se abra la negociación para posibles rescisiones de contratos, el entrenador podría quedarse con una docena de jugadores del primer equipo en pleno proceso de adaptación de su metodología de juego.

Además, no favorece el ambiente de unión en el grupo el hecho de que haya jugadores con pie y medio fuera y otros que no quieren seguir. El entrenador explicaba en su presentación que es básico para un equipo la unión en el vestuario y que todos y cada uno de los miembros del mismo crean en lo que el entrenador inculca. Con la cabeza pensando en otra cosa, muchos son los jugadores que a día de hoy meditan qué será de ellos de aquí a un mes, y no tanto en lo que el entrenador quiere de sus jugadores.

Si a eso le añadimos que en estos momentos el club anda en una fase en la que no consigue atar a las piezas importantes que han de llegar, nos encontramos con una situación atípica en esta entidad en los últimos años, ya que, recordemos, el proyecto del FC Cartagena se ha basado en la continuidad de más del 50% de los jugadores en las temporadas anteriores.

La renovación del bloque tiene este año pinta de ser mucho más profundo quizá incluso del esperado por los propios dirigentes, que centran sus esfuerzos en intentar que en agosto el grupo dirigido por Munúa tenga visos de equipo.

Nada se sabe aún de lo que sucederá con Chavero, Hugo y Moisés, y aunque ellos han dejado clara su postura, la entidad también lo hizo al exigir el pago de una compensación económica a cada jugador con contrato que se quiera marchar. Esta tesitura genera, por otro lado, un ambiente más que enrarecido en el club, ya que el hecho de que haya jugadores que no están plenamente comprometidos, puede convertirse en un auténtico problema para el propio entrenador.

Si a eso le añadimos que otros futbolistas, como es el caso de Jesús Álvaro, vieron frenada su progresión meses atrás al impedírsele la salida tras una oferta del Córdoba, el vestuario podría convertirse en un auténtico polvorín incluso antes de que comenzara la temporada.

El club necesita actuar de forma rápida y contundente en todos estos frentes abiertos, para que la situación no se le vaya de las manos y la afición empiece a recuperar el optimismo para disfrutar de otro año de gran nivel futbolístico pero que concluya con un final feliz para todos.