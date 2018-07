La Española mantiene al Lorca en el Grupo IV y los compradores vuelven a la carga

Los aficionados al fútbol en Lorca están acostumbrados a todo tipo de vaivenes cada temporada, pero lo que está pasando este mes de julio jamás se había vivido.

Nadie entiende la prisa que tuvo el presidente de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, Jose Miguel Monje Carrillo, para anunciar la renuncia del Lorca FC a competir en Segunda División B. Tampoco señalar al Yeclano como el equipo que sustituiría a los lorquinos en el Grupo IV.

Unos días después, la Federación Española anunció que no acepta la renuncia del Lorca FC tras presentarse fuera de plazo. Unas horas antes, el Lorca FC emite un comunicado argumentando la renuncia.

El caso es que al menos, ya si hay plazo para poder inscribirse; el próximo martes día 21de julio. Hasta ese día, el Lorca FC tiene de plazo para desdecirse. Esto ha permitido que los presuntos compradores de la entidad que preside Xu Genbao ,se hayan reactivado y vuelven a la carga, incluido el propio Joaquín Romeu y, por supuesto, Bin Wan, ambos señalados como culpables de todos los males del Lorca FC.

Si el Lorca paga en la Federación Española los 482.000 euros que acumula de deuda, la entidad quedará inscrito. Otra cosa será lo que ocurra después con la planificación deportiva.

Desde varios puntos están intentando hablar con Genbao sin la intervención de Romeu y Wan, para convencerle de que no retire al equipo y lo inscriba. Le están proponiendo varias fórmulas. Una de ellas, la que podría tocarle la fibra sensible a Genbao, es el fútbol base lorquino, en concreto, el Lorca Fútbol Base. No es que una posible renuncia definitiva del Lorca FC le pueda afectar a la entidad que preside Antonio Sánchez Carrasco, pero quieren hacerle ver a Genbao que la salida de los jugadores una vez terminan su etapa juvenil, podría pasar por el Lorca FC.