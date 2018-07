El Elche, molesto con el Real Murcia

Jorge Cordero, director deportivo del Elche, ha acusado al Real Murcia de faltar a su palabra en la cesión del delantero venezolano Leomar Pinto, quien ha regresado a la disciplina del club ilicitano apenas unos días después de concretarse su cesión.

"El Murcia ha faltado a su palabra, no hay más. Llegamos a un acuerdo con el Murcia, y el Murcia con el jugador. Enviamos toda la documentación y tras once días no tenemos respuesta", indicó el técnico cartagenero este miércoles.

Leomar Pinto, de 21 años, llegó al Elche en 2016 y tras militar en su filial fue cedido la pasada temporada al Ontinyent. Esta pretemporada el club ilicitano había llegado a un acuerdo con el Murcia que, finalmente, no se ha concretado.

"Son formas de trabajar de cada club que las respeto, pero no me parecen formas. El fútbol da muchas vueltas", añadió el director deportivo del Elche.

Cordero aseguró que el venezolano está "perplejo" por la situación que ha vivido, ya que indicó que llevaba días "buscando piso y dando vueltas por Murcia con su representante".

"Había un acuerdo por parte de los clubes. Se había hablado con su director general y deportivo (del Real Murcia)", reiteró Cordero, quien confirmó que el extremo ha regresado a la disciplina del Elche para entrenar con su filial, el Ilicitano.