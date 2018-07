El Lorca FC emite un comunicado para indicar que no ha desaparecido

El Lorca FC emitió ayer un comunicado en el que, entre otras cosas, dice que no desaparece y que se prepara para un nuevo proyecto. «El Lorca FC SAD comunica que en este momento su máxima preocupación es atender a sus trabajadores y proveedores, para lo cual han sido designados una serie de interlocutores en España para gestionar este momento de transición sin que en modo alguno, esto signifique la extinción o desaparición de esta entidad, y así buscar las mejores opciones y alternativas para que el club cumpla con todas las obligaciones pasadas, presentes y futuras», indica un comunicado que añade que ante «la imposibilidad legal de poder realizar inversiones desde China en el equipo, ha dado lugar a que de manera responsable, el club haya optado por no arriesgarse a generar una mayor deuda en la confección de un presupuesto para un equipo de Segunda B sin la seguridad de que se puedan generar los suficientes recursos para sufragar estos costes. La decisión de no inscribir el equipo ha sido dolorosa a la vez que meditada pero necesaria para poder continuar y tratar de emprender otro proyecto».

Los dirigentes del club lorquino no terminan de aclarar cual es el nuevo proyecto, pero a nadie se le escapa que están viendo todas las vías legales para no perder el millón cuatrocientos mil euros que le corresponden de la Liga. Con ese dinero pagarían a algunos proveedores que todavía tienen pendientes facturas.

Por otro lado, a última hora se conoció que la Federación Española no acepta la renuncia del Lorca FC al hacerse fuera de plazo. El club lorquino se plantea salir con la ayuda al descenso, aunque la decisión es de Xu Genbao. Tienen hasta el 31 de julio para satisfacer su deuda y no descender.