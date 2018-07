El murciano Rafa Mir ficha por Las Palmas

El delantero murciano Rafa Mir ha llegado a Las Palmas, de Segunda División, tras el acuerdo de cesión alcanzado con el Wolverhampton Wanderers. El atacante, que pasó por las bases del FC Barcelona, el Real Murcia y el Valencia, club estuvo seis temporadas, fue uno de los máximos goleadores de la UEFA Youth League en la campaña 2015/16. Debutó con el primer equipo valencianista en el año 2015 frente al Zenit en la Champions League y la pasada campaña fichó por el club inglés, Wolverhampton Wanderers.

El exdelantero del Valencia de 21 años, se encontraba en el Wolverhampton dirigido por Nuno Espírito Santo, afirmó hace unos días que "me atrae el proyecto que está diseñando la UD Las Palmas, es muy atractivo. ¿A quién no le gustaría jugar en Canarias? Por supuesto que sí me atrae la posibilidad", valoraba el artillero murciano al diario La Provincia.

La entidad amarilla cuenta ahora con un tercer delantero, que eleva las prestaciones de Rubén Castro y Sergio Araujo. Con el conjunto recién ascendido a la Premier League solo ha computado ocho partidos. Mir estuvo cercca de fichar por el Real Madrid y terminó en las filas del Wolverhampton inglés tras el pago de dos millones de euros.