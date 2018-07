El UCAM ficha al lateral derecho Adán Gurdiel

El UCAM Club de Fútbol confirmó ayer el fichaje del defensa Adán Gurdiel, quien llega al conjunto universitario procedente del Racing de Santander, conjunto con el que disputó la segunda mitad de la temporada tras marcharse de un Lorca FC del que se confirmó su desaparición la tarde del pasado 19 de julio.

Adán Gurdiel Mella es un lateral derecho de proyección ofensiva de 24 años. Nacido en la localidad leonesa de Fabero, se formó en la cantera del equipo de su pueblo y siguió su carrera en su provincia al fichar por la Ponferradina, donde debutaría en la categoría de plata del fútbol español con solo 19 años.

Sin salir de su tierra, el zaguero marchó cedido en la 2013-2014 a la Cultural Leonesa, de 2ª B, donde jugó 30 partidos y anotando 2 goles.

De vuelta a la Ponferradina al término de la campaña, Gurdiel disputaría más de sesenta partidos oficiales a lo largo de tres temporadas hasta que en el verano de 2017 se integró a la plantilla del Lorca para competir en la categoría de plata. Sin embargo, no acabaría el ejercicio en la Ciudad del Sol al comprometerse con el Racing de Santander cuando la situación del conjunto murciano ya era desesperada.

El lateral derecho, que ha desarrollado casi toda su carrera entre Segunda B y Segunda División, ha firmado por una temporada con la entidad azul y dorada, llegando libre desde el club cántabro. Se incorporará a los entrenamientos del equipo dirigido por Pedro Munitis la próxima semana.

Con Adán Gurdiel son ya cinco los futbolistas que se han sumado al proyecto universitario este verano. Los otros cuatro son el defensa Cristian Galas, los centrocampistas Toni Arranz y Javi Rey y el delantero José Antonio Belmonte 'Titi'.

Finalmente, en materia de nuevos fichajes, el director deportivo del UCAM Pedro Reverte ya declaró en la presentación de Javi Rey el pasado 18 de julio que quedan varias incorporaciones por llegar, aunque la intención del club es no ir a la desesperada en este mercado, ya que «hay muchos equipos en la categoría que están haciendo frente a incorporaciones con salarios muy altos, lo cual está inflando el mercado y son números a los que la entidad no puede llegar». En el apartado de salidas, Reverte no descartó la marcha de algún jugador más.