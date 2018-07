Vítor Benite dice adiós al UCAM Murcia

El UCAM Murcia Club Baloncesto y el internacional brasileño Vítor Benite han separado sus caminos. El escolta ha aceptado una oferta del Cedevita Zagreb, al que entrenará la próxima temporada SIto Alonso, extécnico del FC Barcelona, rechazando de esta oferta la proposición de renovación que le había lanzado el conjunto universitario.

Desde que concluyó la temporada ya se intuía que Benite no seguiría en Murcia, donde llegó en la temporada 2015-2016. Tras jugar 130 partidos y anotar 1.347 puntos en tres campañas, el agente del jugador había pedido doblar su sueldo, un esfuerzo que en ningún momento se vio desde el club que estuvieron dispuesto a hacerlo. Después de incluir al brasileño en el derecho de tanteo, realizándole una oferta de renovación, a Benite no le quedaba más remedio que aceptar la misma o conseguir que otro club de España la mejorara o negociara un traspaso, algo que no llegó a ocurrir. Sin embargo, era libre para irse a cualquier club de Europa y desde Croacia llegó hasta la agencia que representa al jugador una proposición del Cedevita de Sito Alonso, que disputará la próxima edición de la Eurocup.

La noticia de la no continuidad de Benite llega un día después de anunciarse la marcha de Clevin Hannah al Herbalife Gran Canaria a cambio de 45.000 euros.