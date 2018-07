Hannah firma por Herbalife y deja 45.000 euros en el UCAM

Era prácticamente misión imposible que el UCAM CB Murcia retuviera en su plantilla a los jugadores más destacados del pasado curso. Es por ello que Clevin Hannah se convertía en la tarde de ayer en la primera baja significativa del conjunto universitario de cara a la próxima temporada. El base neoyorkino, de 30 años, ha firmado un acuerdo para esta campaña con el Herbalife Gran Canaria, conjunto que disputará Euroliga este curso y que cayó en las semifinales de la Liga Endesa frente al Real Madrid, actual campeón.

Sin duda, los objetivos del Herbalife son bien distintos a los del UCAM Murcia, y que bien quedan reflejados en la diferencia de presupuesto de ambos conjuntos. El cuadro isleño, no obstante, se ha visto obligado a negociar con el UCAM al estar Hannah incluido en el tanteo, una táctica negociadora que ha obligado a Herbalife a desembolsar alrededor de 45.000 euros para poder firmar a Hannah. El base llega a Gran Canaria tras firmar unos promedios de 12,2 puntos y 4,4 asistencias en Champions con el UCAM, además de conseguir el MVP del mes de enero en Liga Endesa.

Hannah ha rechazado, por otra parte, dos ofertas de Francia, en concreto de conjuntos como el Mónaco -actual subcampeón de Champions- o del Asvel Villerbaune. Por tanto, si el ya ex base del UCAM hubiera decidido marcharse al país galo, los universitarios no habrían percibido ningún ingreso por su marcha. Hannah, que ahora aspirará a cotas más altas en el momento clave de su carrera deportiva, percibirá un salario que rondará los 300.000 euros netos por curso, poco más del doble de lo que cobraba en el UCAM Murcia. Hannah se reunirá en Gran Canaria con Salva Maldonado, técnico con el que coincidió en su etapa en el Joventut, en la temporada 2013/2014.

La rotación empieza a definirse



El UCAM, pese a la marcha de Hannah, no deja de moverse en el mercado y trabaja para dejar la plantilla perfilada lo antes posible. Tras cerrar las renovaciones de Alberto Martín, Sadiel Rojas, Tumba y Soko; la continuidad en el proyecto de hombres como Brad Oleson, Kloof y José Ángel Antelo; y los fichajes de Emanuel Cate y Damjan Rudez, ya son nueve los jugadores confirmados que formarán parte del nuevo proyecto. Por otra parte, Urtasun, Benite y Marcos Delía no continuarán, salvo sorpresa de última hora, en el equipo universitario, y en cuanto a los posibles refuerzos, el UCAM tiene atado al alero Dejan Todorovic, quien espera solucionar su salida de Bilbao Basket para enrolarse en el club murciano, y a Edu Durán, que llegará a Murcia para convertirse en el tercer escolta en la rotación del equipo.

Por tanto, a falta de concretarse la llegada de tres jugadores más, el UCAM contará con Kloof y Martín en el puesto de base; Oleson y Durán (aún no es oficial) como escoltas; Rojas y Todorovic (a falta de oficialidad) para el puesto de '3'; Antelo, Soko y Rudez como ala-pívots; y Tumba y Cate para la pintura.