Chequeo médico y vuelta al trabajo

El equipo alternará los campos de San Pedro, el Cartagonova y Torre Golf Resort.

Se acabaron las vacaciones para la plantilla del FC Cartagena. El punto de partida fue el chequeo médico al que se tuvieron que someter los jugadores en la mañana de ayer, previo al arranque de la pretemporada.

Los jugadores pasaron por las instalaciones del Centro Médico Virgen de la Caridad y Pedro Martínez Victorio, médico también del primer equipo, fue el encargado de ver cómo llegan los nuevos jugadores y cómo se encuentran los que ya tienen contrato. Es éste el paso previo al arranque de los entrenamientos, que se iniciará esta misma mañana a partir de las nueve en los campos de fútbol de Pinatar Arena.

Será entonces cuando podamos ver en acción a Gustavo Munúa junto con sus ayudantes -preparador físico y segundo entrenador-, en una jornada matinal en la que se busca evitar las altas temperaturas que sufre la zona unas horas más tarde.

El equipo entrenará hoy y mañana en Pinatar Arena, al igual que lo hará, probablemente, el próximo lunes.

Desde el club se ha informado que las sesiones de trabajo ser alternarán entre Pinatar Arena, los campos de fútbol de Torre Golf Resort -hotel donde estuvo concentrado el equipo en la fase de ascenso- y el estadio Cartagonova.

Los días que haya doble sesión, una se llevará a cabo en el recinto deportivo municipal, para evitar los desplazamientos de los jugdores y técnicos y, además, que los aficionados puedan ver in situ a los jugadores en esta primera etapa de la pretemporada. «Los jugadores deben ir acostumbrándose a su campo para evitar que cuando llegue el primer partido todo sea demasiado nuevo para ellos», explicaba el director general del club Manolo Sánchez Breis.

La pretemporada en el seno de la entidad se dividirá, a partir de ahora, en la preparación de los jugadores en esta época cargada de sesiones donde prima el físico y las sesiones técnico-tácticas y la búsqueda, mientras, de los dirigentes del resto de integrantes que tienen que conformar el equipo antes de que inicie la temporada a finales del mes de agosto.

Sánchez Breis comentaba, a este respecto, que no han cuantificado el número de jugadores con los que aún tienen que reforzar la plantilla. «No vamos a rellenar la plantilla con cualquier jugador. Conforme se vaya cerrando el equipo estamos seguros que será mejor para el entrenador, pero no lo vamos a hacer con las primeras opciones que nos lleguen si no son los mejores para nosotros».

Añadía el dirigente que el entrenador conoce ya cómo juega cada jugador que forma parte de este equipo y su impresión, en estos momentos, es positiva. «El técnico no pide nombres, sabe lo que quiere y conoce a todos los que están en el equipo. Ahora falta saber cómo responde ese grupo».

Insistía en el hecho de que nadie les ha hecho hasta el momento una propuesta formal por ninguno de sus jugadores que tienen contrato y con los que cuentan. Todos parten con las mismas opciones y hasta los jugadores descartados podrán ganarse el derecho a quedarse en el caso de que el entrenador decida finalmente que así sea», indicó.