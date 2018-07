"No venimos al Cartagena a tirar cohetes ni a vender peces de colores"

Asegura una fórmula en la que su equipo lleve la iniciativa y con un fútbol de propuesta. No valora posibles contrataciones ni descartes hasta que no se ponga al día.

El entrenador del FC Cartagena Gustavo Munúa conocerá hoy a los jugadores con los que compartirá el resto de verano y a los que tratará de llevar a lo más alto -ascenso incluido-el próximo mes de junio de 2019. Queda, por tanto, una larguísima travesía en el desierto que arranca hoy con los reconocimientos médicos de los jugadores que han ido llegando de forma escalonada tras el mes de vacaciones.

Aterrizó en Alicante el pasado martes y en la mañana de ayer era presentado ante los medios de comunicación ante una abarrotada sala de prensa, repleta de medios de comunicación y de algunos seguidores que no quisieron perderse las primeras impresiones de un entrenador al que se le veía algo cansado, probablemente por el largo viaje efectuado horas antes.

Lo que sí que hizo el entrenador nada más arrancar la presentación es dejar claro que no trae una chistera con la que poder hacer magia y que si hay algo que se pueda conseguir en este equipo será a base de trabajo y convencimiento en lo que se está haciendo. El técnico uruguayo dejó claro que: «No venimos a tirar cohetes ni a vender peces de colores en este Cartagena».

El técnico se pone a partir de esta mañana al mando del equipo. «La seriedad que he visto en este club es uno de los motivos por los que he aceptado esta propuesta. Creo que hay orden a nivel institucional y también en el aspecto deportivo. Existe tranquilidad para poder trabajar y es un club en crecimiento», explicaba el uruguayo.

Paso importante en su carrera

«Es éste un paso importante en mi carrera y creo que también lo es para el FC Cartagena y ojalá podamos ir de la mano en este recorrido», comentó el nuevo técnico en lo que fueron las primeras palabras como entrenador del FC Cartagena.

Gustavo Munúa, de 40 años y con una dilatadísima carrera como portero en diferentes equipos de la Primera División española, prometía, para empezar «trabajo, compromiso, dedicación e ilusión. Necesitamos mucha unión, trabajo en equipo y, sobre todo, que la gente se sienta identificada con este fútbol que haremos».

El nuevo técnico cartagenerista tiene poca trayectoria en Segunda División B. Algo más de media temporada al mando del Deportivo Fabril, al que metió para la fase de ascenso, es todo su bagaje en España. «Va a ser un año difícil, pero tengo el convencimiento de que las cosas llegarán a su sitio. Hay que buscar el modelo de juego para sentirnos cómodos».

Dijo no conocer bien el Grupo IV, el año pasado estuvo en el primero. «No lo conozco en profundidad. Tengo mucha información de parte del club. A medida que vaya pasando el tiempo lo vamos a conocer bien, no es un problema».

También se le preguntó al charrúa por las características básicas del juego que pretende concebir en el equipo. «Soy de los entrenadores a los que les gusta tener la iniciativa con el balón, responsabilidad y jerarquía en el protagonismo. Eso no quiere decir que no sepamos interpretar lo que nos dice el partido y que debamos replegarnos cuanto toca. No obstante, soy un entrenador más de propuesta que de respuesta».

Entre sus exigencias «compromiso y unión del grupo. Esto es lo que debe saber transmitir la plantilla a la afición. Es básico -reiteró- que nos sintamos identificados con el equipo, por lo que debe haber un gran esfuerzo por parte de todos», esgrimió.

Munúa ya conoce que el club ha decidido declarar transferibles a Pau Torres, Sergio Jiménez y Dani Abalo. Aún así, el entrenador no se mojó y prefirió hacerse una composición del lugar y de las circunstancias antes de emitir una determinación. «He escuchado la valoración del club, yo también voy a evaluar y tomaremos la decisión en breve. No descarto nada».

Decisiones consensuadas

Por último, dijo que las próximas decisiones de altas estarán consensuadas con el presidente y el director general. «Es una etapa de tomar posiciones. Mirando al mercado, pero es básico dar un salto de calidad. Me gustaría contar con 23 o 24 jugadores».

Belmonte que acompañó en todo momento al entrenador en su presentación, decía, para comenzar que desde pronto notó que Munúa y él hablan «el mismo idioma futbolístico»

«Nosotros le transmitimos el proyecto y él su filosofía de juego y sus ganas de venir a España», indicó tras la firma del acuerdo por una temporada.

«Estamos ilusionados con la llegada de Gustavo, es un técnico que tiene eso que siempre ha tenido este club, que es ilusión, ganas, sentido común y necesidad de trabajar cada día para conseguir objetivos y para ello trabajaremos codo a codo», añadió el mandatario albinegro.

Tras los pertinentes reconocimientos médicos, el preparador uruguayo se enfundará la ropa deportiva a partir de mañana viernes para arrancar la pretemporada.