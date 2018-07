Luis Enrique inicia su nueva etapa como seleccionador

El técnico asturiano Luis Enrique Martínez será presentado este jueves 19 de julio a las 13:00h (horario peninsular) en el auditorio Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) como nuevo seleccionador nacional absoluto, cargo al que llega para los próximos dos años.

En el acto de presentación participarán también el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y el también recién nombrado nuevo director deportivo de la institución, José Francisco Molina.

El pasado lunes 9, tras la celebración de la Junta Directiva de la RFEF, el entrenador asturiano fue designado nuevo seleccionador español en sustitución de Fernando Hierro, que dirigió a la 'Roja' durante el Mundial de Rusia después de la destitución de Julen Lopetegui por anunciar su fichaje por el Real Madrid.

El exjugador llegó este martes a Madrid y ya conoce las instalaciones de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde fue recibido por el propio Molina. "Como entrenador manifesté que era uno de mis objetivos, no sé si a corto, medio o largo plazo porque en el fútbol no puedes elegir cuándo es el mejor momento. Me veo más que preparado para afrontarlo, más que ilusionado para gestionarlo y estoy con muchísimas ganas de empezar", afirmó en declaraciones facilitadas por la RFEF.

El extécnico del FC Barcelona obró un currículo de envergadura en su paso por el club azulgrana, entre 2014 y 2017, con el que conquistó el 'triplete' de 2015 y, en total, una Liga de Campeones, dos Ligas, tres Copas del Rey, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España. Antes se sentó en los banquillos del Celta (2013-14), Roma (2011-12) y Barça B (2008-11).

Luis Enrique se estrenará al frente del equipo el sábado 8 de septiembre a Inglaterra en tierras británicas, en el debut en la novedosa Liga de las Naciones. El martes 11 del mismo mes, vivirá su primer encuentro como local ante Croacia en el Martínez Valero de Elche, correspondiente a la segunda jornada de esta competición continental, y no será hasta 2019 cuando afronte la fase de clasificación para la Eurocopa de 2020.



62 veces internacional

Como internacional absoluto con España, Luis Enrique vistió en 62 ocasiones la camiseta de España, anotando 12 goles. Con ella conquistó el oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 y participó en tres Mundiales -Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea y Japón 2002- y una Eurocopa -Inglaterra 1996-. Su último encuentro con 'la Roja' fue el duelo de cuartos ante Corea del Sur en 2002, con la polémica actuación del colegiado egipcio Al-Ghandour y la eliminación en la tanda de penaltis.

Ahora, el expreparador azulgrana tratará de devolver la esperanza a la 'Roja' después del fracaso en el Mundial de Rusia, que comenzó accidentado con la destitución de Julen Lopetegui y que finalizó, con Fernando Hierro, hasta entonces director deportivo, en octavos de final en la tanda de penaltis ante la anfitriona.

Su principal tarea desde este momento será reflotar al combinado español y afrontar los cambios, aunque sin renunciar al estilo que llevó al histórico triplete Eurocopa-Mundial-Eurocopa conquistado entre 2008 y 2012.