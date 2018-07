Belmonte: "Me gustaría contar con Cruz y Aketxe"

Al presidente del club, Paco Belmonte, todavía le queda un largo peregrinar en busca de los jugadores que deben terminar de cerrar la plantilla albinegra. Con tres descartes efectuados, es probable que el club necesite reforzarse con, al menos, once futbolistas más antes de que empiece la temporada.

Preguntado por el tándem que formaron la pasada temporada Rubén Cruz y Aketxe y si estaría dispuesto a repetir, el dueño de la entidad albinegra respondía que «los números de ambos están ahí. Aketxe, no obstante, es jugador con contrato en vigor en el Albacete y sé que valora mucho la opción de Cartagena. Rubén Cruz, por su parte, tiene contrato en vigor. Sabemos que hay muchos jugadores nuestros que están en la órbita de otros clubes, bien sea de Segunda División B o de Segunda División, pero los contratos están para cumplirse y quien quiera irse ya sabe que tiene una cláusula de rescisión de contrato que pagar».

Informó el propio mandatario que Cristo Martín no tendrá ficha al padecer una lesión de larga duración y hasta no estar recuperado no la recobrará, y confirmó que en el caso de los descartes se integrarán sin ningún problema a los entrenamientos hasta que haya una solución o se busque una salida.