Víctor Gálvez reconoce irregularidades en la junta de accionistas de abril

La ampliación de capital prometida por el consejo, en el aire hasta que el TAS decida

La vista por la petición de medidas cautelares sobre la junta de accionistas que el Real Murcia llevó a cabo el 11 de abril que tenía que celebrarse hoy en el Juzgado de lo Mercantil de Murcia apenas ha durado cinco minutos, el tiempo que la parte demandada, en este caso el consejo de administración del club murcianista, ha tardado en aceptar la petición de Agustín Amorós, abogado que representaba a Mauricio García de la Vega.

Nada más tomar asiento, el abogado del mexicano pedía al letrado que acudía en nombre del Real Murcia que se comprometiera a no llevar a cabo ni ahora ni en el futuro el lanzamiento de créditos participativos que se aprobó en la mencionada junta y que había sido calificado por la mayoría de los presentes como un proceso irregular y como una ampliación de capital encubierta. Para sorpresa de todos, Juan Luis González, letrado contratado por Víctor Gálvez, aceptaba lo propuesto por la defensa de García de la Vega. "No se va a hacer efectivo el punto 5 del orden del día ni ahora ni en el futuro", indicaba ante el juez.

La respuesta de González era aceptada como una victoria por la otra parte, que consideraba que Víctor Gálvez acababa de reconocer en boca de su abogado una de las muchas irregularidades que se cometieron en la junta de accionistas que le llevó a la presidencia del Real Murcia.

Con todas las partes de acuerdo y la vista acabada, De la Vega explicaba que el consejo "ha reculado" y se daba por satisfecho al conseguir el objetivo. "Lo importante es que ese proceso de ampliación de capital no se llevara a cabo para que las acciones no se diluyan". Y es que después de que Víctor Gálvez haya aceptado que la 'ampliación de capital' aprobada en marzo era irregular al no conocerse actualmente quién es el dueño del club, el presidente murcianista queda atado de pies y manos en caso de que vuelva a plantear de nuevo esa fórmula antes de que el TAS decida. Solo después de que se conozca el laudo del tribunal deportivo, los accionistas granas podrán aprobar una nueva ampliación de capital, pero nunca antes, ya que De la Vega podrá pedir de nuevo medidas cautelares.

La vista celebrada esta mañana en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Murcia llegaba después de que Mauricio García de la Vega pidiese la adopción de medidas cautelares después de la junta de accionistas del Real Murcia celebrada en Nueva Condomina el 11 de abril y en la que se aprobaba el lanzamiento de 600.000 euros en créditos participativos que a finales de mayo se podrían convertir en acciones. El proceso convertiría en máximo accionista del club al que ingresase dicho dinero, ya que los títulos que todavía están en manos de Raúl Moro quedarían sin ningún valor. De haberse producido esta circunstancia, en caso de que el TAS diese la razón a De la Vega, el mexicano no hubiese podido volver al club al verse diluido el valor del paquete accionarial que defiende que le pertenece tras ejecutar el contrato de compra firmado con el ex presidente del Real Murcia.

Tras la petición del demandante, el juez decidía citar a ambas partes a una vista en la que explicasen sus posturas. Hoy era el día indicado para que se viesen las caras. Mauricio García de la Vega acudía al juzgado acompañado de sus abogados (José Agustín Amorós y Alfonso León Lleó), mientras que Roberto Cases, secretario del consejo de administración, era la cara visible del Real Murcia. Junto a Cases y a Juan Luis González, que actuaba como letrado de los granas, también apareció Armando Ortiz. La presencia del capitán murcianista, que acudía como testigo, fue una sorpresa, ya que el murciano nunca fue participe de la junta de accionistas de abril. El centrocampista, que en los minutos previos a la vista tenía cara de circunstancias, no tuvo que comparecer finalmente en la sala al llegarse al acuerdo mencionado anteriormente.

A la salida de los juzgados, Mauricio García de la Vega atendía a los medios de comunicación presentes, indicando que "han reculado. Ni han hecho ampliación de capital ni la van a hacer". "La justicia en España demuestra que si no se hacen bien las cosas se tienen que repetir", continuaba al ser cuestionado por el paso atrás dado por Víctor Gálvez, para añadir que "me da tranquilidad que sea Víctor Gálvez o que sea quién sea se sujete a las leyes, porque éstas están para ser cumplidas, y ya dijimos que la junta de abril estuvo llena de irregularidades".

"Han reconocido que cometieron irregularidades", continuaba el representante mexicano, que ahora espera la resolución del TAS para poder volver al club. "Cuando se den las condiciones, el consejo de administración de Víctor Gálvez tendrá que dimitir".

De la Vega confirmaba además que el TAS ha convocado a ambas partes a una audiencia en Madrid que se celebrará la semana próxima.