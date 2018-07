"No venimos al Cartagena tirar cohetes ni a vender peces de colores"

A Gustavo Munúa este calor de Cartagena empieza a pesarle como una losa. Recién aterrizado desde su país natal, Uruguay, el nuevo preparador albinegro fue escuento en sus respuestas y conciso en sus intervenciones. "No venimos a tirar cohetes ni a vender peces de colores en este Cartagena", explicó en el arranque de su presentación en una abarrotada sala de prensa.

El técnico que se pone a partir de mañana al mando del equipo prometía "trabajo, compromiso, dedicación e ilusión. Necesitamos mucha unión, trabajo en equipo y, sobret todo, que la gente se sienta identificada con este fútbol que haremos".

El nuevo técnico cartagenerista tiene poca trayectoria en Segunda División B. Algo más de media temporada al mando del Deportivo Fabril, al que metió para la fase de ascenso, es todo su bagaje en España. "Va a ser un año difícil, pero tengo el convencimiento de que las cosas llegarán a su sitio.Hay que buscar el modelo de juego para sentirnos cómodos".

Dijo no conocer bien el Grupo IV, el año pasado estuvo en el primero, "pero iremos poco a poco desenvolviéndonos".

También se le preguntó al charrúa por las caracterísitcas básicas del juego que pretende concebir en el equipo. "Soy de los entrenadores a los que les gusta tener la iniciativa con el balón, responsabilidad y jerarquía en el protagonismo. Eso no quiere decir que no sepamos interpretar lo que nos dice el partido y que debamos replegarnos cuanto toca. No obstante, soy un entrenador más de propuesta que de respuesta".

Entre sus exigencias "compromiso y unión del grupo. Esto es lo que debe saber transmitir la plantilla a la afición. Es básico -reiteró- que nos sintamos identificados con el equipo, por lo que debe haber un gran esfuerzo por parte de todos".

Por último, dijo que las próximas decisiones de altas estarán consensuadas con el presidente y el director general. "Es una etapa de tomar posiciones. Mirando al mercado pero es básico dar un salto de calidad. Me gustaría contar con 23 o 24 jugadores".

"Venimos a crecer y ojalá el Cartagena y yo lo podamos hacer de la mano".