El delantero Manel Martínez cierra el ataque 'estrella' de Víctor Gálvez

El exlorquinista llega avalado por sus números en el Llagostera en Segunda División B.

El Real Murcia ha completado en poco más de dos semanas de mercado una de las posiciones en las que más ha sufrido durante su estancia en el último lustro en la Segunda División B. La falta de pegada ha sido la constante que más veces se ha repetido en sus intentos por regresar al fútbol profesional y Toni Hernández, director general y deportivo de la entidad grana, ha querido hacer los deberes rápido. El delantero Manel Martínez, tal y como informó ayer el club, ha sido el último en incorporarse a la entidad murcianista para cerrar el 'póker' de atacantes con el que contará el entrenador Manolo Herrero para buscar el ansiado ascenso a Segunda División. El futbolista catalán luchará por un hueco junto a Dani Aquino, Víctor Curto y Chumbi y se unirá al trabajo con el resto de sus nuevos compañeros en Cobatillas.

Los números de la última temporada en la que los cuatro jugadores estuvieron en activo en la categoría de bronce, la 2016-2017, son incuestionables. Sin embargo, el destino ha reservado distintas situaciones para que cada uno aterrice en el Murcia con la intención de volver a recuperar su mejor versión. Manel Martínez, el último en incorporarse al plantel grana, llega a la Nueva Condomina avalado por sus excelentes registros en el Llagostera -en el grupo III de Segunda B- hace dos campañas cuando sumó 14 tantos en casi 40 partidos. Unas cifras que le valieron para que ese mismo curso fuera el elegido por el Lorca FC para ocupar la ficha de Chumbi en el play off de ascenso a Segunda División, que no pudo disputar el aguileño por culpa de su primera lesión de rodilla. Con el cuadro lorquino consiguió el salto al fútbol profesional y formó parte de la plantilla en LaLiga 123, sin embargo, en el mercado invernal decidió marcharse al Peralada -filial del Girona- ante la falta de protagonismo. Pero en su vuelta al grupo III de Segunda B no pudo retomar sus números del Llagostera y tan solo pudo anotar un tanto en los 13 partidos que disputó.

Se trata de un delantero que pude desenvolverse en punta como única referencia o también acompañado por otro atacante, y que utiliza su envergadura -mide 1,85 metros- para hacerse hueco entre los centrales. Por lo que podría formar pareja de ataque con Dani Aquino, Chumbi o Víctor Curto. Aunque estos dos últimos tratarán de quitarse el mal sabor de boca del último curso por culpa de las lesiones. Chumbi se encuentra en la fase final tras su recaída de una grave lesión de rodilla y tardará unas semanas en entrenar con el resto del grupo; mientras que Curto también se perdió toda la temporada al romperse el cruzado cuando se encontraba en un espléndido estado de forma que le valió para convertirse en el máximo artillero de la Copa del Rey.

Aquino, en cambio, ha regresado al club murciano después de siete años y lo hace como el jugador más regular de los cuatro futbolistas que pelearán en el ataque por llevar al Murcia a Segunda División. Una delantera que Víctor Gálvez, el presidente grana, ya catalogó como 'estrella' en la presentación del murciano como el buque insignia de su proyecto al frente de la Nueva Condomina.