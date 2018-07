Víctor Gálvez: "La plantilla de esta temporada volverá a ser cara"

"Estos días vendrán tres fichajes ´estrella´ más", afirma

­Después de una semanas sin hablar ante los medios de comunicación, Víctor Gálvez volvió a tomar la palabra para elevar el listón durante su etapa en el Real Murcia. El presidente del club grana volvió a su discurso más ilusorio cuando trató el tema de los fichajes y después de que hace poco más de un mes declarase que «no podía solo» y que no estaba dispuesto a jugarse su patrimonio tras criticar en numerosas ocasiones la gestión llevada por el anterior Consejo de Administración. El empresario oriolano volvió a subir un escalón más la línea marcada para esta temporada. «La plantilla volverá a ser cara al final de este mercado, lo asumo, pero de manera distinta porque no voy a tener que coger el equipo que haga otra gente», dijo Gálvez en su intervención.

El presidente grana volvió a venirse arriba ante los micrófonos y anunció «tres fichajes estrella» para las próximas semanas antes de expresar que prefiere confeccionar la plantilla en el menor tiempo posible y no esperar a posibles jugadores que finalmente no tengan cabida en Segunda División y que terminen aceptando ofertas de la categoría de bronce. «Van a venir tres ´estrellas´ más, estilo Dani Aquino, tenemos que subir a Segunda División y por eso tenemos que fichar fuerte. Con las restricciones presupuestarias que hay en el fútbol profesional nos quedaría poco margen en Segunda para fichar en caso de subir y tenemos que tener un equipo en el que nos sirvan 10-11 futbolistas la próxima temporada», explicó.

Todo apunta a que entre esas llegadas estarán las del delantero Manel Martínez y el extremo Leomar, del Elche. Gálvez dejó en bandeja la llegada del centrocampista sub-23 del Elche, que en los últimos días ya había trascendido su nombre, como el del atacante Manel Martínez. El futbolista catalán llegó al Lorca FC para conseguir el ascenso en la recta final del curso 2016-2017 tras despuntar en el Llagostera, y después de no tener demasiado protagonismo en Segunda División con el club lorquino, se marchó al Peralada de Segunda B, donde ha finalizado la campaña. La idea de Víctor Gálvez será la de contar con tres «delanteros centros» para esta temporada e incorporar en las próximas semanas a un central y un lateral derecho.

No obstante, el capítulo de salidas no está cerrado. Todavía faltan por desvincularse de forma oficial los defensas Pedro Orfila y David Mateos, quienes no están entrenando con el resto de compañeros al contar con más días de vacaciones, y se desconoce el futuro del canterano Juanma. Gálvez también narró cómo intentó negociar con Biel Ribas para buscar un acuerdo. «Aquí se tiene que quedar la gente que sude la camiseta, no por el dinero como Biel Ribas. Él no está aquí por su representante, me dijo que no iba a estar entrenando ni al cien por cien y le dije a Toni que le despidiera», explicó. Además, Toni Hernández, director general y deportivo del Real Murcia, también desveló que tanto el portero Simón Ballester como el delantero Pablo Aguilera volverán a salir como cedidos.

El presidente de la entidad murcianista no sacó a la luz la cifra que actualmente se ha alcanzado de abonados tras ponerse en marcha la campaña hace unas semanas, aunque repitió que el objetivo será llegar a «los quince mil» carnés con vistas a poder sostener una plantilla que debe servir tanto para buscar el ascenso como para sobrevivir en Segunda División en caso de que se consiga el ansiado salto de categoría. Víctor Gálvez también volvió a mostrar calma con el asunto del TAS, donde en unas semanas se puede conocer el fallo a favor de Raúl Moro o del empresario mexicano Mauricio García de la Vega tras la venta del paquete accionarial de la entidad. «Eso es un tema de Moro y de Mauricio.

No estoy nada preocupado, vamos a seguir fichando jugadores y limpiar todo lo que hay. Ya daremos otra rueda de prensa en la que mostraremos todo lo que estamos pagando y los nuevos embargos que ya han sido pagados. Las bases ya están al día y a los empleados del club solo les quedan dos nóminas para que cobren todo lo que se les debía. Además, vamos a hacer un calendario de pagos y a abonar los 35.000 euros que le faltan al Betis de Valladolid por los derechos de formación de Sergio Escudero. Esto es un problema de hace diez años, pero esto es así», consideró Víctor Gálvez aunque, en palabras del empresario oriolano, todavía no se pagará a Hacienda y Seguridad Social.

Por otro lado, en los planes para recuperar el césped de Nueva Condomina tras los conciertos de Operación Triunfo y Luis Miguel, se espera que vuelva estar en plenas condiciones en un plazo de unas seis semanas para poder arrancar la liga.



Chumbi: «No me podía quedar con la espina de no volver»

El Real Murcia presentó ayer ante los medios de comunicación al delantero aguileño Rafael Fernández, ´Chumbi´, quien regresa al club grana tras jugar hasta juveniles. «Al final tengo 29 años y la edad juega también su partida, por lo que era mi último tren para volver al Murcia y no me podía quedar con esa espina», afirmó el atacante, quien también dijo que «la rodilla está perfecta» y se incorporará en unas semanas al grupo al estar recuperándose de una grave lesión.



El primer ensayo será esta tarde ante el Sevilla en Campoamor

El amistoso ante el Sevilla que iba a servir como partido de presentación del Real Murcia 18-19 en la Nueva Condomina, según anunció el propio club hace unas semanas, finalmente no se disputará esta tarde, a las 20.00 horas, en el estadio murciano. El estado del césped, que todavía se recupera tras los conciertos ofrecidos por Operación Triunfo y Luis Miguel a principios de julio, no es el óptimo para la práctica del juego y así lo comunicó ayer la propia entidad grana. El encuentro se disputará entonces esta tarde en Campoamor y la entrada será gratuita hasta completar aforo, según comunicó el club. Además, Toni Hernández, director general y deportivo del Real Murcia, también desveló que se podrá seguir en directo a través de la página web del Sevilla FC y que se usará el VAR (Videoarbitraje) en el mismo, aunque el canal BeIN Sports también anunció hace unos días en sus redes sociales que iba a retransmitir ese amistoso. El club murciano estudiará en las próximas semanas la idea de poder realizar un partido de presentación en la Nueva Condomina antes de que arranque la liga. j. p. g.