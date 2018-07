El Lorca FC tiene hasta hoy para inscribir a su filial en Tercera División

El futuro del Lorca FC podría empezar a aclararse a partir de hoy. Y es que la Federación de Fútbol de la Región de Murcia envió ayer un escrito al club lorquino en el que le detalla que si en un plazo de veinticuatro horas no ha inscrito a su filial en el grupo XIII de la Tercera División, quedará excluido de la competición. Ese plazo expira a lo largo de esta mañana. Si finalmente el filial del primer equipo lorquino queda inscrito, sería una señal positiva para la continuidad de la entidad blanquiazul.

Mientras tanto, el Algar, equipo que se quedó en puertas de ascender a Tercera la última temporada, y a quien la correspondería ocupar la plaza del Lorca B, ha hecho público un comunicado en el que expresa su malestar con la Federación Murciana por la incertidumbre en la que se encuentra actualmente dicha situación. Los asesores de Genbao, Joaquín Romeu y Bin Wan, principales artífices de todo lo que está ocurriendo en el Lorca FC, trabajan a destajo para que Xu Genbao, quien se encuentra en Shanghai, acepte algunas de las ofertas que sigue teniendo sobre la mesa en Madrid.

Si finalmente no se llegase a un acuerdo con ninguno de los grupos empresariales que han mostrado interés en hacerse con el club lorquino, los citados Romeu y Wan serían los mas perjudicados económicamente después de Genbao.

Aunque la actitud de Xu Genbao tampoco es muy lógica. Pese a los cinco millones de euros que ha puesto en el Lorca en los algo más de dos años que lleva al frente, estaba dispuesto a perderlo todo. Parece ser que, o nadie se lo había explicado bien, o no había mucho interés que lo entendiera. Y es que si el Lorca FC no compite la próxima campaña, no recibiría los 1.400.000 euros por parte de la Liga de Fútbol Profesional en concepto de indemnización por el descenso. Para inscribirse en el grupo IV de Segunda División B el próximo curso no existe un plazo establecido.

Lo que si parece un poco más claro es que el turco Deniz Kiziloz ya no tiene tanto interés en hacerse con el Lorca, pese a todo lo que él mismo habia publicado en sus cuentas de Instagram y Twitter. Aunque todavía no está descartado y quizá siga siendo el primer candidato, pero para ello tendrán que ponerse de acuerdo en la forma de pago del medio millón de euros para que la operación acabe en buen puerto.