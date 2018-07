El Lorca B no se inscribe a tiempo para jugar la próxima temporada

Los seguidores del Lorca FC esperan con inquietud la noticia de si el club inscribe o no a su equipo.

Por el momento, la Federación de Fútbol de la Región de Murcia ha informado de que el Lorca B, el filial en Tercera del Lorca FC, no se ha inscrito, por lo que el Grupo XIII contará con 20 equipos esta temporada, en lugar de 21.

En las próximas horas se aclarará el futuro del Lorca FC. Si finalmente no se inscribiese, el Yeclano subiría a Segunda B como campeón del grupo murciano de Tercera para ocupar su puesto. A su vez el Algar subiría a Tercera.

La situación, además, cuenta con el agravante de que Alain, Andresito y Sergi continúan manteniendo un contrato con el filial.

Los asesores de Genbao, Joaquín Romeu y Bin Wan, principales artífices de todo lo que está ocurriendo en el Lorca FC, trabajan a destajo para que Xu Genbao, quien se encuentra en Shanghai, acepte algunas de las ofertas que sigue teniendo sobre la mesa en Madrid.

Si finalmente no se llegase a un acuerdo con ninguno de los grupos empresariales que han mostrado interés en hacerse con el club lorquino, los citados Romeu y Wan serían los mas perjudicados económicamente después de Genbao.

Aunque la actitud de Xu Genbao tampoco es muy lógica. Pese a los cinco millones de euros que ha puesto en el Lorca en los algo más de dos años que lleva al frente, estaba dispuesto a perderlo todo. Parece ser que, o nadie se lo había explicado bien, o no había mucho interés que lo entendiera. Y es que si el Lorca FC no compite la próxima campaña, no recibiría los 1.400.000 euros por parte de la Liga de Fútbol Profesional en concepto de indemnización por el descenso. Para inscribirse en el grupo IV de Segunda División B el próximo curso no existe un plazo establecido.