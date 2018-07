Kerber vence a Serena Williams y gana su primer Wimbledon

La alemana Angelique Kerber derrotó a la estadounidense Serena Williams en la final, por 6-3 y 6-3, en una hora y cinco minutos, para ganar el torneo de Wimbledon por primera vez y sumar su tercer título de Grand Slam.



Derrotada por la misma rival en la final de 2016, Kerber se tomó la revancha dos años después e impidió a Serena ganar su octavo título individual en el All England Club, y de paso igualara con la australiana Margaret Court, con 24 'majors'.







The moment @AngeliqueKerber won #Wimbledon for the first time ??#TakeOnHistory pic.twitter.com/GsySRMNXaq