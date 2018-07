Novak Djokovic tumba a Rafa Nadal tras un agónico quinto set y jugará la final de Wimbledon

El serbio Novak Djokovic ganó el quinto set, y se impuso al español Rafael Nadal por 6-4, 3-6, 7-6 (9), 3-6 y 10-8, en cinco horas y 15 minutos, para alcanzar por quinta vez la final del torneo de Wimbledon, donde se enfrentará este domingo con el surafricano Kevin Anderson.



El encuentro había sido suspendido anoche, con ventaja de Djokovic por 6-4, 3-6 y 7-6 (9) después dos horas y 53 minutos, y se reanudó hoy con el techo cerrado de la central. Nadal salvó una bola de partido en el 16º juego, pero presionado siempre que le tocaba servir, falló en la segunda oportunidad del serbio.



La duquesa de Sussex y la duquesa de Cambridge no quisieron perderse este encuentro y acudieron al All England Lawn Tennis Club, en su primer acto juntas sin sus maridos, los príncipes Enrique y Guillermo, y desde el palco real contemplaron la victoria de Djokovic.



En la repetición del duelo que más se ha dado en la historia del tenis prevaleció la mente fría de Djokovic, que logró algo inédito hasta el momento: Nadal nunca había perdido una semifinal en Wimbledon.







