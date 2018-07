El UCAM esperará a la decisión de Hannah para elegir su camino en el mercado de fichajes

El UCAM Murcia CB quiere dar portazo al capítulo de las renovaciones antes de sumergirse de lleno en el mercado de fichajes. El conjunto universitario ya ha conseguido cerrar las ampliaciones de los contratos de Alberto Martín, Sadiel Rojas, Ovie Soko y Kevin Tumba, por lo que tan solo falta por conocer el futuro de Clevin Hannah y Vítor Benite después de que club inscribiera a ambos en el derecho de tanteo de la Liga ACB. Mañana finaliza el plazo para que los jugadores reciban ofertas de equipos de la Liga Endesa, y si no superan la cantidad ofrecida por el UCAM, o ningún club presenta alguna, será la entidad universitaria la que conserve los derechos del base y del escolta.

Esto no tiene validez si los jugadores aceptan propuestas del extranjero y se marchan a otra competición distinta a la ACB, aunque sí serviría para mantener sus derechos en caso de un posible regreso. Y en esta situación se encuentra un Clevin Hannah que todavía no tiene claro si enrolarse en una nueva aventura al aceptar una de las importantes ofertas que le han llegado desde varios equipos europeos, o en cambio, seguir ligado al Palacio de los Deportes. Por eso, el UCAM se encuentra a la espera de la decisión del base norteamericano para poder elegir su camino en el mercado de fichajes.

La renovación de Hannah, que no ocupa plaza de extracomunitario al tener pasaporte de cotonou, permitiría al club disponer de esas dos fichas para reforzar un juego interior que actualmente componen Ovie Soko, Kevin Tumba y Emanuel Cate, primer fichaje de los universitarios este verano, más la opción de un José Ángel Antelo que no tiene fecha de regreso tras los problemas en su talón. Por lo que el UCAM podría ampliar su abanico en el mercado para fortalecer la pintura si finalmente confecciona el perímetro con el propio Hannah, en caso de que renueve, Alberto Martín, Charlon Kloof, Brad Oleson, Sadiel Rojas y un Dejan Todorovic que tiene pie y medio en Murcia tras el descenso del Bilbao Basket, ya que las conversaciones con el alero -que sería cupo de formación para la ACB y la Champions- están avanzadas y tan solo faltaría cerrar el acuerdo.

En caso de que Hannah decida marcharse al extranjero, el UCAM podría emplear una plaza extracomunitaria para apuntalar su línea exterior con un nuevo base que acompañe a Charlon Kloof y Alberto Martín en la dirección de juego. No obstante, el club tendría disponible una ficha más de estas características en esta situación y en caso de que también quisiera reforzar la pintura con otro extracomunitario. Por lo que la decisión de Hannah contempla dos escenarios distintos para la confección del plantel.



Rudez y Durán, en la agenda

Los últimos nombres que se encuentran en la agenda universitaria y que han trasncendido en las últimas horas son los del ala-pívot Damjan Rudez y el escolta Edu Durán. El interior croata, quien no ocuparía plaza de extracomunitario, finalizó la temporada pasada en las filas del AS Mónaco, subcampeón de la Champions League y rival del UCAM en la competición europea durante la pasada edición, tras desvincularse del Valencia Basket el pasado enero. Aunque, el club murciano ya preguntó por su situación antes de firmar por el cuadro taronja en octubre de 2017 y tras finalizar su etapa en la NBA. De momento las pretensiones económincas de Rudez, de 32 años de edad y que en su segunda temporada en el CAI Zaragoza (13-14) también disputó competición europea, son elevadas para el UCAM. En el caso de Edu Durán, escolta del Melilla de LEB Oro, sería una apuesta del entrenador Javier Juárez, al que conoce bien cuando coincidieron en Guadalajara. Es uno de los nombres que la entidad maneja para que acompañe a Brad Oleson en esa posición, aunque todavía no le ha presentado una oferta formal.