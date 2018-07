Instan a Toni Hernández a abandonar su piso en Murcia al no pagar Víctor Gálvez el alquiler

El dueño de la casa tomará medidas legales si el valenciano no atiende su petición.

­El pasado mes de mayo, tal y como publicó este diario, Macauley Chrisantus, ya ex delantero del Real Murcia, vivía una experiencia desagradable cuando al abrir la puerta del piso en el que residía se encontró con el casero que, acompañado por un agente de la Policía, le invitaba a que abandonara la vivienda. Ante la sorpresa del jugador, el dueño de la vivienda defendía que tenía que marcharse porque el club grana acumulaba tres meses sin abonar el alquiler. Solo la intervención del representante del futbolista nigeriano tranquilizó al casero, que, pese a que desde Nueva Condomina prometieron pagar a finales de mayo, hasta hace una semana seguía sin recibir las cantidades correspondientes.

No solo el dueño del piso en el que residía Chrisantus ha sufrido los impagos del Real Murcia. En una situación parecida se encuentra el arrendador de la casa en la que vive Toni Hernández, director deportivo del club murcianista desde el pasado mes de abril. El Real Murcia, que pese a su falta de liquidez tiene que hacer frente por contrato al pago de la vivienda del valenciano, no ha abonado las últimas mensualidades, lo que, según ha podido esta redacción, ha llevado al dueño del piso a tomar medidas, hasta el punto de que ha envidado un requerimiento a Hernández para que en un plazo de diez días abandone la casa. Incluso, si el responsable grana no atiende la petición, el casero tomará medidas legales para desalojarle de dicha vivienda. Según explican a esta redacción, en el contrato firmado entre ambas partes -dueño y Real Murcia-, existe una cláusula por la que el impago de una mensualidad ya es suficiente para poder rescindir dicho acuerdo.

La «actitud prepotente» del director general del Real Murcia, añaden las mismas fuentes, no ha ayudado en ningún momento a encontrar una solución a un conflicto que se ha ido calentando en las últimas semanas y que si no da un giro inesperado la situación obligará al responsable grana a buscar un nuevo hogar.

Toni Hernández tiene ahora un plazo de diez días para hacer las maletas, aunque otra solución sería que Víctor Gálvez, presidente del Real Murcia, abonase los pagos pendientes y así intentar convencer al casero de que diese marcha atrás en su requerimiento.

Toni Hernández llegaba al Real Murcia el pasado mes de abril para encargarse tanto de la dirección general como de la dirección deportiva del club murcianista.

Pese a su malas experiencias en el Sabadell, donde planificó una plantilla que al final solo consiguió la salvación en la penúltima jornada, y en el Badalona, donde salió seis meses después de llegar, Víctor Gálvez se dejaba llevar por la recomendación de José García ´Coe´, presidente de Hummel Ibérica, y, descartando otras opciones que tenía sobre la mesa, fichaba al valenciano. Una de las razones de mayor peso, según se encargó de resaltar el oriolano, es que el sueldo del nuevo empleado del club lo asumía la marca deportiva que viste a los murcianistas, una situación que puede haber cambiado, ya que algunas fuentes indican que Hernández ha sido despedido por Hummel.

Desde su llegada ha trabajado para tapar todos los fuegos que iban apareciendo alrededor de la figura de Víctor Gálvez. Impagos a jugadores y a empleados, desconfianza en el proyecto, denuncias ante la AFE... El pasado mes de mayo, al ser cuestionado por los problemas que había tenido Chrisantus con el dueño de la vivienda en la que el nigeriano residía en Murcia, Toni Hernández explicaba a esta redacción que era un problema heredado, añadiendo que «el alquiler no se paga desde hace muchos meses». Además, el valenciano defendía que «estoy hablando con los caseros para establecer nuevas fechas de pago», insistiendo que al de Chrisantus se le pagaría el 31 de mayo.

Hasta hace una semana, según ha podido saber esta redacción, el arrendador de la vivienda que ya ha sido dejada por el nigeriano seguía sin recibir los pagos acordados.



Sergio Maestre , décimo fichaje para Manolo Herrero

El Real Murcia anunció ayer su décimo fichaje para la temporada 2018-2019. Se trata del centrocampista Sergio Maestre, que llega procedente del Badalona. El jugador de 27 años, que en las últimas tres temporadas ha jugado en el Badalona, llega después de disputar 35 partidos y marcar tres goles. Maestre es otro fichaje 'made in Toni Hernández'. El director deportivo murcianista ya le ató el pasado curso para el Sabadell, aunque al precipitarse su salida por el cambio de dueño, el jugador barcelonés decidió seguir vinculado al Badalona. Formado en la cantera del Barcelona B, Maestre también ha pasado por el Lugo, el Zaragoza B, Cornellá y Olot. Sergio Maestre es el décimo fichaje del Real Murcia para la campaña 18-19.